“Lo Facciamo Per Soldi” Lo show con Pili & Pilia 

Oggi alle 10 torna lo show "Lo Facciamo Per Soldi”, sessanta minuti di leggerezza aspettando la domenica di Pasqua. L’attore e caratterista Alessandro Pili e il giornalista de L’Unione Sarda guidano, dalle 10 su Radiolina e mercoledì la replica light su Videolina alle 22, lo spettacolo più irriverente dell’etere. Ospiti in studio l’astrofisica Barbara Leo e la giornalista di unionesarda.it Veronica Fadda. In collegamento l’opinionista Viviana Martelli e l’imprenditore Gabriele Cavicchi.