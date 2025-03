Il sabato di Radiolina si colora con “Lo facciamo Per Soldi”, il contenitore a cura dell’attore e performer Alessandro Pili e del giornalista de L’Unione Sarda Enrico Pilia. Ospiti: da Sassari Stefano Manca di “Pino e gli anticorpi”, in scena questa sera a Cagliari con il loro spettacolo, la giornalista e influencer Giulia Innocenti, neo campionessa italiana di corsa campestre con la squadra del Cus Cagliari, e i musicisti Casula e Farris per presentare lo spettacolo musicale di beneficenza del 5 aprile per raccogliere i fondi per la ricostruzione dello studio musicale Rcm, dopo il recente rogo che ha distrutto lo studio. Dalla Romania, il collegamento con Bobore, ancora alla ricerca del dentista giusto per la cura dei suoi incisivi.