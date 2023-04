“Lo facciamo per soldi” il sabato di Pili & Pilia 

“Lo facciamo per soldi”, torna come ogni sabato alle 10 (e il mercoledì alle 18.30 con la replica light) lo show di Radiolina “Lo facciamo per soldi”, varietà leggero di musica e ospiti, condotto dall’attore Alessandro Pili e il giornalista de L’Unione Sarda Enrico Pilia (foto) . Da non perdere, all’interno dei sessanta minuti più irriverenti della radio, l’appassionante serie noir “Santa Gilla”, con i detective Lou Ferrigno e Braian Lecca. Ospiti il giornalista Fabio Manca e l’esperto Mattia Lasio.

RIPRODUZIONE RISERVATA