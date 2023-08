“Lo facciamo per soldi” Il meglio di Pilia&Pili 

Un weekend all’insegna della selezione per gli ascoltatori di Radiolina: alle 9 vanno in onda i momenti più significativi delle puntate di Caffè Corretto andate in onda da lunedì, sotto la conduzione del giornalista Luca Neri. Alle 10 sarà il momento di the best of “Lo facciamo per soldi”, il programma che vede duettare sulle note dell’ironia il giornalista Enrico Pilia e il comico Alessandro Pili, noto al grande pubblico per il suo personaggio del sindaco di Scraffingiu. Alle 17 da Olbia Radio Smeralda con Cristian Asara.