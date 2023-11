“Lo facciamo per soldi” e il live di “Sala Prove” 

Dalla radio alla televisione.Questa sera alle 22 su Videolina l’appuntamento imperdibile all’insegna del divertimento e del buonumore con “Lo facciamo per soldi”, il programma di Radiolina (in onda in FM ogni sabato alle 10 condotto dalla coppia più irriverente ed esplosiva della radio: l’attore e autore comico Alessandro Pili e il giornalista Enrico Pilia. Alle 22.30, invece, ecco “Sala Prove”, il programma curato e condotto da Ruido, in onda ogni domenica su Radiolina alle 20. Ospite la cagliaritana Mazulco.