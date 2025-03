“Lo facciamo per soldi” con Pino e gli Anticorpi 

Puntata speciale, per la terza stagione di “Lo facciamo per soldi”, contenitore-show in onda il sabato alle 10 su Radiolina e il lunedì alle ore 22 su Videolina. Con l’attore e performer Alessandro Pili e il giornalista de L’Unione Sarda Enrico Pilia c’è Stefano Manca, “metà” del duo comico Pino e gli Anticorpi, sassaresi di grande successo sulle reti Mediaset e pronti a regalare sorrisi nello show delle prossime settimane a Cagliari. Ospite in studio Mauro De Santis, organizzatore della Fiera del Sulcis.