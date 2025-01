“Lo facciamo per soldi” con le star dei social 

Alle 10 su Radiolina, e in replica su Videolina nel corso della settimana, torna “Lo facciamo per soldi” , varietà radiofonico con il giornalista de L’Unione Sarda Enrico Pilia e l’attore e performer Alessandro Pili. Ospiti il giornalista del tg di Videolina Massimiliano Rais, l’attore e cabarettista Ignazio Deligia e i due pastori più social della Sardegna, Nicolò Cherchi e Giorgio Zicca, oltre 150 mila follower in due. Non manca il punto “politico” sul caso Todde con l’ex presidente Soru magistralmente interpretato da Pili.