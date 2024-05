“Lo Facciamo Per Soldi” con la coppia Pili-Pilia 

Alle 10 su Radiolina – e in replica su Videolina l’edizione light alle 18 – la trasmissione leggera “Lo Facciamo Per Soldi”, con l’attore e caratterista Alessandro Pili e il giornalista de L’Unione Sarda Enrico Pilia. Oggi in onda, in studio, l’influencer e imprenditore digitale Matteo Pintore – “Unto & Bisunto” – e il videomaker e produttore Nicolò Sechi, il giornalista de L’Unione Sarda Fabio Manca (da lunedì in onda con “Caffè Corretto” ogni mattina) e la giornalista e conduttrice Paola Pilia. Regia di Luca Carcassi.

