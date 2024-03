“Lo Facciamo Per Soldi” Ci sono Pili e Pilia 

Non è sabato senza lo show di Radiolina “Lo Facciamo Per Soldi”, condotto dall’attore e caratterista Alessandro Pili e il giornalista de l’Unione Sarda Enrico Pilia. Alle 10 in scena anche la giornalista della redazione di Videolina Mariangela Lampis, una delle dodici autrici dello speciale sulle donne celebri di Sardegna su L’Unione Sarda e sui nostri social. Interviste alla influencer del food Benny e alla giornalista politica Alessandra Carta. La regiè è di Giuseppe Valdes. La replica mercoledì alle 15 su Videolina.