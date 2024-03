“Lo Facciamo Per Soldi” c’è lo show del sabato 

Torna “Lo Facciamo Per Soldi”, lo show radiofonico – e televisivo – con l’attore e caratterista Alessandro Pili e il giornalista de l’Unione Sarda Enrico Pilia. Puntata numero 28 della seconda stagione: in studio, l’influencer e opinionista cagliaritana Viviana Martelli, in collegamento da Milano la cantante e vocal coach Claudia Aru, il radiocronista di Radiolina Lele Casini e lo chef Roberto Serra. Non mancheranno i due collegamenti sulla politica, con l’ex governatore Renato Soru e la cugina della premier Meloni, Gioia.