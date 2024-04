“Lo Facciamo Per Soldi” c’è lo show del sabato 

Il sabato alle 10 su Radiolina, la radio grande più di un’Isola, non si può perdere l’appuntamento con l’ironia, la comicità e i personaggi di “Lo Facciamo Per Soldi”, lo show leggero condotto dall’attore e caratterista Alessandro Pili e dal giornalista de L’Unione Sarda Enrico Pilia. Ospiti della puntata numero 31 della seconda stagione le giornaliste Egidiangela Sechi e Francesca Melis e l’artista Alessia Mancini, in studio il giornalista Gianni Zanata. La replica light mercoledì alle 22 su Videolina.