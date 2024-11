Lo choc di Elisabetta Canalis per il canile lager: «Un orrore» 

Le immagini del giorno dello sgombero del canile lager di Santu Lianu dove due donne, madre e figlia, tenevano in casa, in condizioni critiche, 223 cani, 10 gatti e un maiale, hanno suscitato grande clamore e una scia di commenti.

Sulla questione è intervenuto anche Lorenzo Croce dell’Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente-Aidaa con un video pubblicato sulla sua pagina social: «Non ci sono parole possibili per descrivere l’orrore delle immagini del sequestro del canile lager di Quartu – ha detto –, dove 223 cani si sbranavano tra di loro perché non avevano da mangiare. Sono stati trovati animali feriti. È una situazione veramente drammatica che forse nella storia fa il paio con quello che fu trovato anni fa al canile Parrelli di Roma». Una situazione di disperazione. «Due donne, una di 80 e una di 53 anni» aggiunge Croce, «accumulatrici seriali. Adesso il magistrato ha chiuso le indagini, probabilmente saranno rinviate a giudizio. Ma c’è il rischio che queste donne possano ricominciare ad accumulare cani. Per questo ci siamo mossi come associazione e abbiamo presentato alla Procura di Cagliari una denuncia in modo che sia impedito che queste possano detenere ancora animali. Perché quelle immagini sono l’inferno in terra».

Immagini che, tra i tanti, sono state commentate anche dalla showgirl sarda Elisabetta Canalis, «è agghiacciante».

RIPRODUZIONE RISERVATA