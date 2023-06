Lo chef rapito in un video parla con i suoi sequestratori 

Quito. Si tinge di giallo il sequestro dello chef originario di Sulmona Panfilo Colonico, sequestrato nel suo ristorante in Ecuador “Il Sabore mio”. Prima si è saputo di un video alla polizia in cui si vede il cuoco dialogare con i rapitori; poi proprio uno dei banditi, che avrebbe eseguito il sequestro lo scorso venerdì assieme ed altre tre persone, sarebbe tornato ieri a pranzo nel ristorante . A riconoscerlo sono stati gli stessi dipendenti del ristorante, che è rimasto aperto. «D’altronde - fa sapere il personale - non possiamo permetterci di sospendere l’attività perché non veniamo pagati da un mese e mezzo». Inoltre, si è appreso che il giorno del blitz erano stati portati via il pc e il telefono di proprietà del commercialista di Colonico.

