Lo chef giramondo: «Dimenticato dalla mia città» 

Il suo primo cliente a Milano fu Adriano Celentano. Era il 1964. Il diciassettenne Gabriele Congia aveva trovato il suo lavoro d'esordio: vendere porta a porta l'Enciclopedia britannica. «Mi sbattè la porta in faccia». Primo impatto doloroso per quel ragazzo appena sbarcato in Lobardia alla ricerca disperata di un impiego. Era partito da Iglesias carico della speranza infusa da un amico da tempo già approdato al nord. «Una mattina mi alzai alle 5, furtivamente, Non avevo il coraggio di dirlo ai miei, Lasciai loro un biglietto e scappai».

Vita avventurosa

Così comincia la vita costellata di incontri straordinari di un quel giovane che oggi, dopo avere girato il mondo, è il grande chef Pierino Congia. «Benché felice di essere sconosciuto», racconta cercando di tenersi a distanza dall'altare di vip. Ma la sua è una grande fama. Nel suo nuovo «piccolo ristorante di fine carriera» avviato di recente a La Spezia è impegnato a ricevere i cartoni di una cantina di Iglesias dalla quale si fornisce dei vini. «Venivamo a trovare conoscenti, con mia moglie ci siamo innamorati di questa città e ci siamo trasferiti». Longilineo, piglio giovanile, carico di energia.

L’Isola in cucina

«Faccio il possibile per tenere viva la cucina della tradizione sarda» . Così vedi sfilare porcetto arrosto, pane carasau, formaggi tutti segnalati nel suo prestigioso menù. Genitori originari di Fluminimaggiore, Pierino Congia ha la miniera nel cuore. «Ma la luce, il calore e la bellezza della Sardegna non hanno ma lasciato la mia vita». Neppure a New York, Osaka, Budapest, in Brasile, tappe del suo viaggio iniziato dopo la delusione di Milano. «Non era come credevo. C'era poco lavoro. Dopo il botto dell'enciclopedia s'ingegna in un bar. «Ragazzo delle consegne. Ogni mattina all'alba due brioches e cappuccini per il mitico allenatore dell'Inter Helenio Herrera e il direttore sportivo Italo Allodi». Ma non basta. «Volevo altro». Fa di tutto, viaggi e lavoro. Rientra a Milano e finalmente apre il ristorante “Il Nuraghe” che in poco tempo si affermerà nella mitologia dell'arte culinaria e diventerà il crocevia di imprenditori, giornalisti, sportivi e pure due capi di Stato, Giscard d'Estaing e Scalfaro. Soprattutto sarà la meta irrinunciabile del Cagliari calcio, con incontri e tavolate con il “brodino lungo” (ossia, una cena per tirare tardi la notte), come raccomandava Andrea Arrica, vicepresidente della società ai tempi dello scudetto. «Chiamava e prenotava: “Ti mando i ragazzi”» .

La delusione

Gabriele “Pierino” Congia è stato presidente dei ristoratori milanesi, amico di alcuni giornalisti sardi del settore sportivo, fu il primo inserzionista di Videolina. Per un anno ha organizzato viaggi settimanali a Budapest per esportare cibo e cultura e per 15 anni lo ha fatto a Chicago. «Un successo», racconta. La Sardegna sempre nel cuore e sempre nei piatti. «Tuttavia mai un riconoscimento, che mi aspetterei almeno dalla mia città». Quella dalla quale prese il treno per Olbia e il traghetto, quella famosa mattina. «Avevo in tasca 14mila lire del tempo», oggi sarebbero 7 euro. «Lavoravo in una stazione di carburanti. Ero un impiegatino. Un giorno il capo, che era l'allenatore dell'Iglesias Mariano Dessì, sempre severo, mi ordinò di prendere la scopa e spazzare il piazzale. Per me fu un'offesa. Incassai l'ultimo stipendio e andai via». Da pochi anni ha lasciato il ristorante di Milano ai figli. «Con mia moglie lavoriamo a La Spezia». Intanto viaggia per presentare il volume “Io chef, felicemente sconosciuto” nel quale ha raccontato la sua straordinaria avventura .

