Lo chef dei culurgiones re di Buenos Aires 

Culurgiones, gnocchetti sardi, carciofi alla “schiscionera” amaretti, seadas. Sono alcune delle eccellenze sarde che lo chef monserratino Pietro Picciau, 78 anni, porta nei suoi tre ristoranti in Argentina, a 10 mila chilometri di distanza dall’isola che lasciò quando aveva appena 5 anni.

Il riconoscimento

Una tradizione esportata con tale maestria da averlo reso un cuoco di fama internazionale, appena premiato dall’amministrazione locale come “Personalità di spicco della città di Buenos Aires”. Un riconoscimento per il lustro portato alla capitale argentina, dove nel 2022 ha aperto l’ultimo dei suoi ristoranti “Italpast”. Nella lussuosa location dell’hotel 5 stelle Faena, Italpast è infatti un punto di riferimento per il panorama culinario di Buenos Aires, preso d’assalto da persone di ogni nazionalità, grazie alla “riproduzione dello spirito italiano, la fedeltà alle materie prime di qualità e ai pilastri della tradizione”, si legge nel documento che attesta le ragioni della premiazione.

L’orgoglio

«È un onore essere contattato dalla mia terra», premette Picciau, che in Argentina è conosciuto da tutti come Pedro. «Il riconoscimento è un grande orgoglio, facciamo piatti italiani ma la nostra vera essenza viene dalla Sardegna». È dall’Isola, infatti, che parte la tradizione culinaria di famiglia. «Mia madre aveva la prima gelateria di Monserrato, faceva tutto a mano. È da lei che ho preso il modo di fare le cose». La partenza dalla sua Monserrato arriva nel 1952, ma appena ne ha l’occasione Picciau continua a farvi ritorno, l’ultima volta nel 2021. «Sono molto legato alla Sardegna, ho ancora i contatti con diversi cugini. Quando torno in Italia mi piace molto anche andare a Capri, dove ho degli amici». I viaggi, comunque, per lavoro e per diletto chef Pedro li compie in tutto il mondo, ma su quale sia la cucina migliore ha pochi dubbi. «Senz’altro la più buona è quella italiana. Ma bisogna menzionare anche altre cucine emergenti, come quella del nord della Spagna, a San Sebastian fanno cose buonissime. E mi ha sorpreso anche il cibo peruviano, piatti straordinari».

Maestro della pasta

Il suo Italpast, chiaramente, non può che essere specializzato nella preparazione della pasta, anche ripiena, e rigorosamente fatta in casa. E con la tradizione italiana, conquista ogni genere di celebrità. «Vengono un po’ tutti, da personaggi della politica ad artisti e giocatori di calcio. Un grande appassionato è Carlos Tevez, ma abbiamo avuto anche Claudio Caniggia, i cantanti Joan Manuel Serran e Diego Torres, e la nazionale argentina di calcio è venuta a mangiare poco dopo la vittoria del Mondiale».

