Lo chef Achille Pinna conquista gli inglesi 

Achille Pinna da Londra dedica le “Due forchette” del Gambero Rosso all'isola di Sant'Antioco. Il noto chef che ha aperto quest'anno a Londra il ristorante che porta il suo cognome nell’insegna, è stato premiato dal Gambero Rosso come uno dei migliori locali italiani a Londra. Esulta lo chef antiochense, mostrando il prezioso riconoscimento arrivato per il locale “Pinna restaurant”.

Anche Gambero Rosso per il suo “Top Italian restaurants 2025” si è accorto di lui. «Lo dedico alla mia Sant’Antioco - ha detto Achille Pinna - la mia isola è nel cuore. Il pensiero è lì anche quando preparo i piatti che i nostri clienti amano e apprezzano».

Di questi tempi il tonno va per la maggiore e non è l’unica prelibatezza che Achille offre a chi ha la fortuna di approdare tra i tavoli del suo prestigioso locale. «È un bellissimo risultato questo che mi è stato riconosciuto dal gambero Rosso - ha evidenziato lo chef di Sant’Antioco - che ci premia di tutto il sacrificio fatto finora. Io e la mia brigata siamo consapevoli sin da quando siamo arrivati a Londra che oltre ad essere qui per arricchire la nostra esperienza, di fatto siamo ambasciatori della nostra cucina e dei prodotti della nostra terra» C’è molto di italiano, di sardo e di sulcitano nei piatti di Achille sempre accompagnati dalle bottiglie della sua cantina. «Un riconoscimento che è arrivato all’improvviso e che ci ha colti di sorpresa - ha concluso Achille Pinna - le “Due forchette” danno prestigio e noi faremo tesoro anche di questo premio, spero uno dei tanti che cominciano ad arrivare anche qui a Londra».

RIPRODUZIONE RISERVATA