«Lo ammetto, dopo l’incidente sono fuggito» 

Si è schiantato su una macchina in sosta che è finita contro la vetrina di un panificio. Ignaro di aver lasciato sul posto la firma, ovvero la targa del suo Nissan Qashqai nero, è scappato. I carabinieri di Sanluri con un’indagine lampo sono risaliti a Roberto Deidda, 66 anni, pensionato di Sanluri. «Sì, lo ammetto – dice al telefono Deidda – sono stato io a finire sopra la macchina. Non stavo correndo. Camminavo piano. Avevo in mano il cellulare, parlavo con una persona e mi sono distratto. Quando ho notato le ferite sanguinanti sul volto, ho avuto paura e sono tornato a casa». Un testimone oculare racconta: «Appena successo, è rimasto fermo per qualche minuto. Quando l’ho visto ripartire, l’ho rincorso e invitato a scendere. A quel punto ha accelerato».

La dinamica

È successo a Sanluri, nella centralissima via Carlo Felice. «Premetto che la macchina tamponata, una Clio bianca, è della mia compagna, Mariella Zurru – racconta Rossano Congia, sanlurese di 46 anni –. Come sempre abbiamo parcheggiato la macchina in strada. Intorno alle 13, una vicina ha informato gli altri inquilini dell’incidente che aveva visto dalla finestra. Mi sono reso conto che l’urto è stato molto violento, la parte posteriore della Clio è stata distrutta, pezzi sparsi sul marciapiede accanto a piccolissimi frammenti di vetro». Immediato l’allarme ai carabinieri che sono giunti sul posto. Durante l’attività di controllo, i militari hanno subito notato a terra una targa, la firma del proprietario del mezzo, autore dell’incidente. Avviate le indagini, i militari hanno identificato l’uomo che dovrà ora rispondere della fuga, dei danni provocati all’auto e al negozio, oltre a dover pagare una sanzione.

L’appello

«Grazie per il regalo (con firma) che dite sarà il caso di darci una regolata alla guida?», è il messaggio di Congia su facebook. Ieri mattina al telefono ha aggiunto: “Non è la prima volta che proprio in via Carlo Felice succedono fatti spiacevoli. Uno simile a quello di questi giorni risale a poco tempo fa, con la stessa dinamica e a poca distanza. Spesso, invece, si tratta di macchine in sosta che si ritrovano la carrozzeria strisciata o gli specchietti retrovisori rotti. Un incubo per chi come me non possiede un garage. Mi appello a coloro che sono preposti alla sicurezza della strada: fate qualcosa».

