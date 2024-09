Lnd: Gianni Cadoni è stato confermato vice presidente 

Altri quattro anni quale componente del Consiglio direttivo della Lega nazionale dilettanti, della quale farà parte in qualità di vice presidente d’area per il “centro sud” e di consigliere per la Sardegna. Gianni Cadoni, lo scorso 31 agosto rieletto all’unanimità nel ruolo di presidente del Comitato regionale della Figc Lnd Sardegna (carica che ricopre dal 2016), ieri ha ottenuto un secondo prestigioso riconoscimento a livello nazionale vedendosi riconfermato anche ai vertici nazionali della Lega al termine di un’assemblea che ha ribadito per Giancarlo Abete il ruolo di presidente.

Un risultato «importante per il movimento regionale», il commento di Cadoni, secondo cui il voto è il «riconoscimento» della validità del «lavoro svolto in questi anni», durante i quali il calcio sardo è stato protagonista di una «crescita di numeri e proposte» tramite la Lega dilettanti grazie alla quale «l’attenzione» verso l’Isola «è stata alta».

La votazione ha indicato come vice presidente vicario Christian Mossino e come vice presidenti di area nord e sud rispettivamente Giulio Ivaldi e Saverio Mirarchi. «Ottenere una riconferma è più complicato di vincere una prima elezione», sottolinea Cadoni, che poi si dice «onorato di far parte della squadra di Abete, presidente competente ed esperto. Sono orgoglioso e fiero ma so che da ora comincia una nuova partita, difficile e complicata come del resto è stato negli ultimi anni. Abbiamo combattuto contro il Covid, la riforma lavoro sportivo e varie situazioni che hanno minato il percorso dei dilettanti, che comunque tengono botta. La Lega nazionale dilettanti oggi è una componente compatta attorno al presidente. Ci aspettano momenti difficili, sicuramente dovremo andare uniti verso l’assemblea statutaria del 4 novembre quando le varie componenti del calcio si confronteranno per definire il nuovo schema elettorale». Anche in vista dell’elezione del futuro presidente federale. «Noi arriviamo molto forti e compatti. E che io faccia parte dell’ufficio di presidenza gratifica me e la Sardegna».

