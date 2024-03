Llorente, che gol la Roma riacciuffa  la Fiorentina al 95’ 

Fiorentina 2

Roma 2

Fiorentina (4-2-3-1) : Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora (47' st Barak), Maxime Lopez (47' st Arthur); Nico Gonzalez (1' st Ikoné), Bonaventura, Sottil (33' st Duncan); Belotti (47' st Nzola). In panchina Martinelli, Vannucchi, Comuzzo, Quarta, Dodo, Faraoni, Parisi, Castrovilli, Infantino. All. Italiano.

Roma (3-5-2) : Svilar; Mancini (33' pt Huijsen), Llorente; Angelino (35' st Spinazzola), Cristante, Paredes (35' st Pellegrini), Aouar, El Shaarawy (28' st Zalewski); Dybala (28' st Baldanzi), Lukaku. In panchina Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Celik, Bove, Azmoun. All. De Rossi.

Arbitro : Massa di Imperia.

Reti : nel pt 18' Ranieri; nel st 13' Aouar, 24' Mandragora, 50' Llorente.

Note : angoli 8- 2 per la Fiorentina. Rec. 1' e 5'. Ammoniti: Mancini, Paredes, Huijsen, Milenkovic, Bonaventura, Ndicka.

La Roma pareggia all'ultimo secondo del recupero, evitando la prima sconfitta dopo tre vittorie di fila in campionato. Finale amaro per i viola, che avrebbero meritato di più. Al 19' la Fiorentina in vantaggio: calcio d'angolo dalla destra di Maxime Lopez, in tuffo Ranieri mette dentro di testa. Nella ripresa al 13’ la Roma pareggia: Aouar di testa batte Terracciano. La Fiorentina non molla e al 24' trova nuovamente il vantaggio con Mandragora. Al 34’ Biraghi si fa parare un rigore da Svilar, dopo gli ultimi cambi – in pieno recupero – la Roma trova il pari con Llorente che in area viola riceve palla e batte Terracciano.

