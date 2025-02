ll Parma punta su Djuric   

Ieri è saltata la conferenza stampa della vigilia, Fabio Pecchia è rimasto a bocca chiusa prima della sfida-salvezza di domani alla Unipol Domus con il Cagliari. Nessuno sciopero, semplicemente a prendere la parola è stato Federico Cherubini, nuovo amministratore delegato del club ducale, presentato ieri alla stampa.

Ma l’attenzione dei tifosi gialloblù è tutta per la gara contro Piccoli e compagni, da affrontare ancora senza Man e Mihaila, ma con il possibile rilancio di Bernabé ed Estevez.

Un 2025 nero

Questo è stato nn inizio d’anno da dimenticare, per i gialloblù, scivolati al terzultimo posto e mai vittoriosi in questo 2025: la squadra di Pecchia ha raccolto appena due pareggi con Torino e Venezia, perdendo con Genoa, Milan e, soprattutto, contro il Lecce al Tardini, un passo falso che ha fatto infuriare i tifosi: «C’è stato il confronto dopo una partita difficile», ha spiegato Cherubini, «ho compreso la rabbia di chi spera di assistere a una partita di riscatto e invece si trova davanti a una sconfitta». Ma il nuovo amministratore delegato guarda in faccia la realtà: «Sta alle persone vicine alla squadra il compito di trovare una soluzione, l’importante sono gli atteggiamenti di chi è attorno alla squadra. Negatività e sfiducia sono come un virus, invece tutti dobbiamo affrontare la situazione con lo spirito giusto, con grande determinazione, senso di responsabilità e impegno. L’età media della rosa è un dato oggettivo, ma gioventù non significa necessariamente risultati negativi. E non deve essere una scusa: se non raggiungiamo gli obiettivi, non è solo una questione di inesperienza, ma di non aver lavorato come avremmo dovuto».

Nuovo volto

Un Parma che gioca bene, molto bene, forse pure troppo per chi lotta nelle zone basse della classifica. Di certo, i gialloblù incantano dalla cintola in su, ma fanno paura quando c’è da difendersi. L’infortunio di Circati è stata una mazzata, ma come spiegato da Renzo Ulivieri a “Il Cagliari in diretta” su Radiolina e Videolina, «il Parma è una squadra che può avere qualche problema dietro, non per colpa dell’allenatore, ma perché probabilmente certi giocatori devono ancora fare esperienza».

Sul mercato si è cercato rimedio con l’ex Genoa Vogliacco, che domani pomeriggio potrebbe essere affiancato dal ritrovato Balogh, con capitan Delprato a destra, dopo aver scontato la squalifica. In mezzo, Berbabé potrebbe ripartire dalla panchina, con Estevez che potrebbe sostituire Hernani, in forte dubbio. Infine, davanti, ancora indisponibili Mihaila e Man, con Cancellieri e Almqvist pronti per la sostituzione. E i palleggi in apertura di azione potrebbero essere sostituiti dal lancio lungo per sfruttare il gigante Djuric, arrivato dal Monza.

