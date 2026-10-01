ll nuovo “Resident Evil” ci fa finalmente paura 

È capitato spesso che gli adattamenti cinematografici tratti dal mondo videoludico non riuscissero a trovare la giusta quadra. Avendo attirato le case di produzione più per questioni commerciali che per reali interessi narrativi, soltanto negli ultimi anni sembra esserci stata un’inversione di tendenza. Tra gli esempi persi lungo la strada c’è stato anche quello di “Resident Evil”: il franchise della software house giapponese Capcom che ha terrorizzato intere generazioni di videogiocatori con esperienze a base di zombie, enigmi e sparatorie. Ma il suo approdo sul grande schermo - dai capitoli diretti da Paul W. S. Anderson al reboot del 2021 di Johannes Roberts - non ha mai saputo cogliere appieno la stessa inconfondibile essenza. Determinata a rilanciare la scommessa, Sony Pictures ha scelto di puntare su Zach Cregger: un nome che, già solo dopo l’esordio con “Barbarian” e la vittoria agli Oscar con “Weapons”, è riuscito a imporsi tra i grandi eredi del cinema horror. Nondimeno, il cineasta è sempre stato un inguaribile fan dei titoli originali, imparando ad apprezzarne a fondo il gameplay e l’ambientazione. Da questo allineamento di pianeti è nata una nuova trasposizione, che sceglie di affidarsi a una storia inedita per restituire intatte le sensazioni provate durante le sessioni di gioco.

La storia

Poco prima di concludere il turno di lavoro, Bryan, un giovane addetto al trasporto sanitario, viene incaricato con urgenza di effettuare un’ultima consegna a Raccoon City, portando con sé un contenitore dal carico top secret e altamente delicato. Mentre si dirige verso il luogo designato, nel mezzo di una bufera e sprovvisto delle opportune catene da neve, affronta al telefono una delle conversazioni più delicate della sua vita: decidere insieme alla fidanzata se portare avanti la gravidanza. A interromperlo, tuttavia, è una donna in mezzo alla strada dalle sembianze quasi mortifere. Sarà l’inizio di una lunga e tortuosa discesa verso il male, spingendolo a confrontarsi con un’orrenda mutazione che sembra essersi propagata nella zona e che potrebbe mettere a repentaglio la sua incolumità.

Horror e survival

Con non poca sorpresa, il tono del film rievoca da subito quello dell’horror comedy: un sottogenere tanto caro a capostipiti come Sam Raimi, che permette di approcciare il racconto con l’opportuno distacco, senza farsi travolgere dal ritmo concitato e dal contenuto delle scene più disturbanti. Anche a questo giro, la cura riposta nel montaggio favorisce i momenti di maggiore tensione, capaci di tenere a lungo sulle spine e sfociare in imprevedibili jump scare. A distinguersi, tuttavia, è soprattutto la componente “survival”, messa in luce da un protagonista del tutto impreparato alla situazione e costretto, volta per volta, a valutare ogni soluzione possibile. Immancabili, ovviamente, le strizzate d’occhio al videogame, con varie chicche attraverso cui il regista, anche in questo caso, stuzzica lo spettatore. Austin Abrams, dal canto suo, regala un’interpretazione memorabile, reagendo e comportandosi allo stesso modo in cui ciascuno avrebbe fatto al suo posto. Una pellicola che, finalmente, può considerarsi all’altezza del suo marchio e, prima ancora, un prodotto pienamente riuscito, capace di far breccia anche tra i meno avvezzi all’intrattenimento elettronico, ma ugualmente attratti dalle emozioni al cardiopalma.

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