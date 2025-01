ll miracolo turistico di Santa Barbara sui sentieri dei minatori 

Inviato

Iglesias. Il sentiero è stretto, tortuoso e ripido. Il vento soffia forte ma c’è un bel sole a Nebida, davanti al golfo del Leone. Una giornata di primavera in pieno inverno. Ideale per affrontare uno degli itinerari più suggestivi del Cammino minerario di Santa Barbara. Il primo tratto in discesa non è agevole, soprattutto quando si ha qualche chilo di troppo. Ma ne vale la pena. Si attraversa la galleria Lamarmora e si raggiunge l’omonima laveria, uno dei gioielli dell’archeologia industriale sarda. Dopo un chilometro di camminata il sentiero lascia spazio alla stradina sterrata che conduce fino a Portu Banda, una della tante spiaggette della costa Iglesiente. Una volta conclusa la tappa si raggiunge l’ex caserma dei carabinieri di Nebida che dopo la ristrutturazione è stata trasformata in posada e ospita i pellegrini-escursionisti.

L’accoglienza

Sabrina Lobina si occupa dell’accoglienza per conto della Fondazione del Cammino di Santa Barbara. È una sorta di padrona di casa gentile e prodiga di buoni consigli. L’ostello è pulito e ordinato, con impianto di riscaldamento funzionante, tre cameroni con letti a castello, un bagno (con lavatrice) e una cucina attrezzatissima. Ci sono biscotti, latte, caffè, miele, marmellata e tutto il necessario per fare colazione. Una delle tre camere è occupata da due ragazzi veneti. Hanno scoperto il Cammino su Instagram. «Abbiamo deciso di fare questa esperienza in Sardegna e siamo molto soddisfatti», dicono Chiara Palazzi e Romeo Baldo (27 e 34 anni). Nei giorni scorsi hanno iniziato un lungo trekking sui sentieri dei minatori. Lo scorso anno quegli stessi itinerari sono stati percorsi da 3.453 escursionisti-pellegrini. «Nel 2023 – spiega Simona Pau della Fondazione Cmsb – sono state rilasciate 1.700 credenziali. Nel 2022 invece i pellegrini ufficiali si sono fermati a quota 750». L’itinerario si snoda tra Sulcis Igleisente, Guspinese e Arburese. A Masua, poco distante da Nebida, inizia la terza delle 30 tappe del Cammino, una delle più impegnative. Si conclude a Buggerru ed è particolarmente apprezzata dagli escursionisti. Qui c’è infatti Porto Flavia, una delle meraviglie della costa iglesiente (oltre 70 mila visitatori nel 2024). Non mancano gli effetti speciali, ovvero lo spettacolo del Pan di Zucchero visto dall’alto. Il sentiero è ben tracciato. La segnaletica eccellente. Sono presenti alcuni dislivelli, ma l’itinerario è abbastanza lineare.

L’Eco-Ostello di Buggerru

Il riscaldamento mercoledì sera è spento, ma nelle camere non c’è freddo. Dacia Golea, rumena da 50 anni in Italia, vive a Fluminimaggiore. Arriva a Buggerru per accogliere i pellegrini. Si scusa per l’inconveniente. «Quest’anno – racconta – le presenze sono state numerose». Si occupa degli ospiti anche nella posada di Arenas, tra Domusnovas e Fluminimaggiore. «Una delle case del villaggio – spiega – è stata acquisita dalla Fondazione. Le altre purtroppo sono inutilizzate». A Buggerru si occupa del check in. Spiega agli ospiti come usare la key box sistemato all’ingresso di un ostello moderno e accogliente. L'immobile è un ex asilo riconvertito in struttura ricettiva a basso impatto ambientale. Non è mai entrato in funzione fino allo scorso anno, quando la Fondazione del Cammino di Santa Barbara ha acquisito il secondo piano dello stabile per ospitare i pellegrini. Di notte e durante il giorno c’è un grande silenzio. Non ha la vista sul mare ma si sente il rumore delle onde, soprattutto al risveglio, quando nelle strade ci sono pochissime automobili. L’Eco Ostello è una della sette strutture ricettive della Fondazione. Recentemente è rientrato nel circuito del Cammino anche un alloggio nel villaggio minerario di Rosas a Narcao. Lungo il percorso ci sono 100 strutture convenzionate con la Fondazione. La tariffe per pernottare sono lievemente superiori rispetto ai 20 euro necessari per dormire nelle posadas.

Una scommessa vinta

In via Cattaneo, a Iglesias, negli uffici della Fondazione, c’è ottimismo. E tutti in questo momento ricordano l’ex presidente Giampiero Pinna, il padre del Geoparco e del Cammino di Santa Barbara scomparso l’11 ottobre del 2022. Geologo, ex consigliere regionale e soprattutto visionario. Vedeva quello che in tanti non vedevano. Sognava di rilanciare il territorio dopo la fine dell’epopea mineraria. È stato protagonista nel 2000 della clamorosa occupazione di Pozzo Sella a Monteponi. Una protesta che di fatto contribuì a far nascere il parco Geominerario. Nelle viscere della terra in quelle giornate c’era anche Massimo Sanna, oggi presidente dell’associazione Pozzo Sella. «Sono molto felice per il successo del Cammino. Spero che le cose vadano sempre meglio», commenta. «Questa idea è nata dopo la grande delusione del Geoparco – sottolinea – bisognava trovare qualcosa di nuovo per far rinasce i nostri territori. Abbiamo iniziato a studiare per cercare altre soluzioni. Ci siamo resi conto di avere grandi potenzialità dopo un trekking con 1.500 escursionisti da Bindua a Plag’e Mesu. Una cosa folle a pensarci oggi. Non eravamo preparati e ricordo che ci furono anche problemi legati alla sicurezza. Non accadde nulla di negativo per fortuna, ma in quel momento, eravamo nel 2014, capimmo che l’idea era quella giusta». Il resto è sotto gli occhi di tutti. «Continueremo a puntare sul Cammino di Santa Barbara. Pellegrini e turisti arrivano in tutti i periodi dell’anno, in particolare nei mesi invernali – afferma il sindaco Mauro Usai – i Comuni sono riusciti a fare rete. Ma per crescere c’è bisogno di un Geoparco funzionante e dell’intervento della Regione. Iglesias finora ha investito molto sul turismo. I risultati ci stanno dando ragione, ma vogliamo fare meglio e serve l’impegno di tutti».

A piedi, in bici e a cavallo

Oltre 500 chilometri di sentieri tra miniere, mare e boschi. Storia, cultura e ambiente sono gli ingredienti del Cammino di Santa Barbara. «Un itinerario a portata di tutti da affrontare senza improvvisazione – spiegano Roberto Orrù e Monica Materozzoli, guide turistiche di Iglesias – ci sono alcuni tratti abbastanza impegnativi tra Nebida e Buggerru e nelle campagne di Villacidro. Bisogna indossare un abbigliamento adeguato, fare sempre la scorta di acqua ed evitare l’escursione nelle ore più calde durante l'estate. Lungo il percorso non ci sono particolari difficoltà». Concetti ribaditi anche da Cinzia Bruno di Cuneo, che con la sua bicicletta ha percorso i 500 chilometri del Cammino. «Innanzitutto – sottolinea – consiglio a tutti di scaricare l’applicazione per lo smartphone. Ci sono tutte le informazioni. Il percorso è abbastanza impegnativo, ma la bellezza dei luoghi fa dimenticare la fatica. Io ho completato l’itinerario in otto giorni. Fra qualche mese saranno in Sardegna anche sei amici appassionati di mountain bike. Ho raccontato loro la mia esperienza e hanno deciso affrontare il Cammino».

C’è poi una terza via per affrontare il percorso: a cavallo tra stagni, saline, grotte, dune di sabbia, vigne e nuraghi. «Possono farlo tutti. Le tappe non devono superare i 25 chilometri al giorno», suggerisce Candido Deiana di San Giovanni Suergiu, il pioniere del turismo equestre nel Sulcis che ha disegnato il tracciato dell’ippovia del Cammino.

