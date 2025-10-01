ll giardino di Sant’Eusebio rinasce grazie ai volontari, raccolte tonnellate di rifiuti  

Il grande giardino della parrocchia di Sant'Eusebio, abbandonato al degrado da anni e ridotto ad una pattumiera a cielo aperto, rinasce grazie ad un progetto di inclusione socio-lavorativa della Caritas ribattezzato “Custodi del Bello”. Nel giro di poche settimane di lavoro sono state eliminate tutte le sterpaglie e sono state rimosse tonnellate di immondezza, per un “bottino” complessivo di oltre 350 sacchi stracolmi di rifiuti tra cui, purtroppo, tantissime siringhe. E non è tutto, perché i “Custodi” hanno provveduto anche a riverniciare inferriate e muretti, inclusi quelli dell’attigua ex scuola Lussu, dove è ai nastri di partenza l’atteso intervento di riqualificazione previsto dal Comune per restituire decoro complessivo ad uno spazio vitale, incastonato tra le popolose vie Piovella e Quintino Sella.

I “custodi del bello”

Si tratta di un progetto partito da Milano nel 2017 con l’obiettivo di riqualificare spazi pubblici degradati, come strade, parchi e piazze, attraverso il lavoro di persone in situazione di fragilità (disoccupati, migranti, senzatetto, ex carcerati, ex tossicodipendenti) opportunamente formate. Dopo Milano, Brescia, Firenze e Roma, il progetto si è esteso al Mezzogiorno fino ad approdare a Cagliari, dove sono stati attivati tre distinti cantieri: Sant'Elia, Sant'Eulalia e, da ultimo, Is Mirrionis. Felice, non poteva essere altrimenti, il parroco di Sant'Eusebio, don Davide Meloni. «La scuola è stata pulita dal Comune in previsione dei lavori», riferisce, «mentre la bonifica del nostro giardino ha visto impegnate la Caritas e persone del quartiere. Siamo contentissimi, ben venga ogni iniziativa che possa contribuire a migliorare la vivibilità del nostro quartiere».

Gli obiettivi

Due le finalità: il recupero e la restituzione alla collettività di spazi degradati e l’inserimento o re-inserimento nel mondo del lavoro di persone fragili attraverso la cura di aree pubbliche dietro regolare compenso. «Il lavoro nobilita l’uomo e con questo progetto lo stiamo davvero toccando con mano», ha commentato il presidente della Fondazione San Saturnino e direttore della Caritas di Cagliari, don Marco Lai, «perché tante persone in difficoltà ora si sentono di nuovo importanti, hanno un presente e possono guardare al futuro con più fiducia». «L’obiettivo finale», ha sottolineato anche l’arcivescovo Giuseppe Baturi intervenendo ai recenti festeggiamenti di Sant'Eusebio, «è dare dignità e possibilità di riscatto attraverso il lavoro, non più solo semplice assistenza».

RIPRODUZIONE RISERVATA