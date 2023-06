“Liz & Richard”  L’estate ad Alghero conquista Londra 

Prestigiosa affermazione per il documentario “L’estate di Joe, Liz & Richard”, scritto e diretto dal regista Sergio Naitza, produzione Karel, cheha vinto il Kingston International Film Festival, nel corso di una emozionante serata di Awarding. Al momento della proclamazione il regista Sergio Naitza è stato chiamato sul palco del Rose Theatre di Londra per ritirare il trofeo riservato al miglior documentario del KIFF 2023: l’occasione per ringraziare non solo la giuria, presieduta dal regista Mike Newell (“Donnie Brasco”, “Quattro matrimoni e un funerale”, “Harry Potter”) e dall’attrice Vanessa Redgrave, e il pubblico, ma anche la squadra che ha reso possibile questo premio. “L’estate di Joe, Liz & Richard” è il backstage del film “Boom!” (sugli schermi italiani “La scogliera dei desideri”), girato a Capo Caccia, diretta da Joseph Losey su sceneggiatura di Tennessee Williams, protagonisti i più acclamati divi del pianeta, Liz Taylor e Richard Burton.

