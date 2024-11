Lixius, impianti da primo posto  

Con un milione di euro il complesso sportivo del Lixius si candida a diventare un’area d’eccellenza. Delle risorse ha beneficiato il Comune di Lanusei, unico ente ogliastrino a rientrare nel novero dei 19 che hanno percepito il contributo. Serviranno per una sistemazione generale sia del campo da calcio che del palazzetto. Un intervento che s’inserisce nelle politiche di contrasto allo spopolamento, fenomeno che non risparmia la cittadina dove ogni anno il gap tra natalità e mortalità sta ridimensionando la popolazione. Nello stesso bando è risultata ammessa anche l’istanza del Comune di Tortolì che, però, non è stata finanziata per carenza di risorse: con mezzo milione di euro l’amministrazione avrebbe voluto riqualificare la palestra della scuola secondaria di via Monsignor Virgilio.

Il finanziamento

A più riprese, negli ultimi anni, il campo da calcio di Lanusei ha subito interventi di sistemazione. Doverosi anche per rispettare gli standard richiesti all’epoca della Serie D, dove la squadra di casa ha militato per otto lunghi anni. I tempi sono cambiati, ma nonostante la doppia retrocessione l’amministrazione punta ancora sulla struttura sportiva per vivacizzare il sociale. «Il finanziamento di un milione di euro - commenta Valdimiro Vacca, consigliere comunale con delega allo Sport - è motivo di soddisfazione sia per me che per l’intera maggioranza. Stiamo iniziando a raccogliere i frutti del nostro lavoro». Il progetto prevede la sostituzione dell’impianto di illuminazione interno ed esterno del palazzetto oltre al cambio degli infissi, l’installazione di un sistema di videosorveglianza o allarme, la sistemazione dei parcheggi esterni al PalaLixius, dell’area sterrata a monte dell’impianto e del tratto fra la pista di atletica e la recinzione del campo da calcio, oltre a una rinfrescata agli spogliatoi.

Lavori in corso

Il 2025 sarà l’anno di esecuzione dei lavori. La procedura prevede l’elaborazione della gara d’appalto e la successiva aggiudicazione. «Stiamo cercando di migliorare le strutture dove si pratica attività sportiva che per noi è fondamentale», aggiunge il consigliere Vacca. Intanto, attraverso un contributo dell’Unione dei Comuni d’Ogliastra, è stata realizzata l’impermeabilizzazione della palestrina del PalaLixius.