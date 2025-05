Livorno, il traghetto dei sogni 

Un tempo il porto di Arbatax era collegato con Civitavecchia, Genova e Fiumicino. Oggi resiste soltanto la tratta per Civitavecchia, le altre due sono state cancellate nel corso degli anni perché ritenute antieconomiche. Il territorio sollecita l’attivazione di un collegamento con Livorno che abbraccerebbe quella fetta di passeggeri in arrivo dal nord Italia. Dagli imprenditori agli esponenti politici, passando per i sindacati. Tutti chiedono l’apertura di un tavolo tecnico da cui possa scaturire la fumata bianca su cui l’Ogliastra confida per incrementare i flussi turistici ed economici.

La politica

A Roma qualcosa si muove. «Mi sono già fatto portavoce di questa richiesta dopo un incontro a Roma con il sindaco di Tortoli e un operatore. Il Ministero - dice Salvatore Deidda, presidente della Commissione Trasporti della Camera - sta già lavorando per la preparazione del nuovo bando e si valutano altre richieste su altre tratte e le navi utilizzate. Siamo favorevoli all’apertura di un tavolo». Per l’esponente di Fratelli d’Italia c’è anche da risolvere la questione dell’Ets, il sistema per lo scambio di quote emissione di gas a effetto serra dell’Unione europea: «Ho già avuto un incontro a Bruxelles con il vicepresidente Fitto. Gli armatori hanno ordinato i nuovi traghetti ro ro e ro-pax, penso saranno pronti l’anno prossimo». Ma in attesa di un eventuale apertura della discussione, l’utenza chiede una revisione degli orari di partenza e arrivo dei traghetti Grimaldi. Salutando con favore l’inaugurazione degli interventi strutturali, Salvatore Corrias, consigliere regionale Pd, annuncia interlocuzioni con l’assessorato ai Trasporti per la variazione degli orari: «I lavori di infrastrutturazione confermano la bontà della pianificazione condotta dall’Autorità di sistema e la necessità che il nostro porto possa davvero essere più che mai la porta del territorio e della Sardegna centro-orientale e rilanciato nel modo migliore in un’ottica utile a gestire meglio gli orari delle navi così da renderlo funzionale a un’utenza turistica e ai residenti». Anche Giorgio Todde (Forza Italia), ex assessore regionale ai Trasporti, è consapevole dell’importanza della tratta per Livorno: «Bisogna insistere affinché venga attivata».

Il sindacato

Sono anni che il segretario generale della Filt Cgil Sardegna, Arnaldo Boeddu, chiede maggior attenzione sui collegamenti per il porto di Arbatax: «Lo scalo meriterebbe maggior attenzione e rispetto da parte delle istituzioni. Sono consapevole che il governo nazionale abbia l’esclusiva competenza in materia, ma la norma deve essere modificata al più presto in maniera che la Giunta regionale possa intervenire nel merito. Non è pensabile che del territorio ogliastrino ci si ricordi solo nei due mesi estivi. Un tavolo istituzionale sul tema non è più rinviabile».

RIPRODUZIONE RISERVATA