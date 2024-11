Livorno beffa la Nuova Icom al supplementare 

San Salvatore S. 70

Jolly Acli Livorno 80

(dopo un supplementare)

Nuova Icom Selargius : Mura 6, Berrad 9, Favre 21, Thiam, Ceccarelli 16, Madeddu 4, Ingenito 6, Pinna 8, Valenti ne, Porcu ne, Corongiu ne. Allenatore Maslarinos

Jolly Acli Livorno : Orsini 15, Botteghi 6, Okodugha 8, Arecco 5, Madonna 19, Wojtala 16, Preziosi 7, Sassetti, Georgieva 4, Evangelista ne. Allenatore Angiolini

Parziali : 16-18; 38-35; 50-44; 66-66



Overtime fatale per la Nuova Icom Selargius, superata in casa da Livorno nel recupero del 6° turno dell’A2 Femminile (80-70). Una prova combattiva non è bastata al San Salvatore, trafitto da un break di 14-4 incassato nei 5’ supplementari. Il ko lascia le giallonere ancora in zona playout (4 punti), anche se i progressi del nuovo corso Maslarinos continuano a intravedersi.

La gara

Livorno scatta dai blocchi con percentuali piuttosto alte dall’arco, e dopo i primi 10 minuti di equilibrio prende il sopravvento toccando la doppia cifra di vantaggio (26-16). Il controparziale selargino non si fa attendere: prima Favre impatta a quota 31, poi Ceccarelli consente alle sue di andare alla pausa lunga sul +3.

Le padrone di casa tengono botta anche al rientro in campo, poi però devono fare i conti con la sfuriata offensiva di Madonna, che porta le labroniche a un passo dalla vittoria. La tripla di Berrad a 45 secondi dalla sirena, però, rimanda il verdetto all’overtime. Dove, a decidere, è la maggior freschezza di Livorno.

Classifica : Valdarno 16, Em- poli 12, Costa Masnaga, Virtus Cagliari e Sanga Milano 12, Spezzina, Salerno e Livorno 8, Broni 6, Moncalieri, Giussano, Torino e S. Salvatore Selargius 4, Benevento 0.

Dinamo in Polonia

Ultimo impegno nel Gruppo I di Eurocup Women per la Dinamo Sassari, che questa sera (ore 18) vola in Polonia per affrontare lo Zaglebie Sosnowiec. Già qualificate ai playoff, le biancoblù di Antonello Restivo cercano un successo di 9 lunghezze che consentirebbe di ribaltare il ko per 70-62 incassato all’andata e chiudere al primo posto in classifica.



