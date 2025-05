Livorno, assalto al portavalori Sgominata la banda dei sardi 

Due cellulari usa e getta usati come «citofono», apparecchi senza funzioni internet e privi di Gps che sarebbero stati accesi solo per comunicare con una cerchia ristrettissima di numeri. Stando alle 90 pagine di ordinanza cautelare del Gip di Livorno, avrebbero usato i cosiddetti “burner phone” alcuni dei componenti della presunta banda per mettere a segno il clamoroso assalto a due furgoni portavalori avvenuto il 28 marzo 2025 sulla statale Aurelia, nel territorio comunale di San Vincenzo, fuggendo poi con circa 3 milioni di euro. Dispositivi «usa e getta» che costano poche decine di euro, spesso e che riescono a sfuggire alla cosiddetta «sorveglianza digitale». Uno di questi telefonini è stato trovato carbonizzato all’interno di uno dei mezzi usati nell’assalto e poi dato alle fiamme.

Blitz delle forze speciali

Terminata l’esecuzione delle 11 ordinanze di custodia cautelare in carcere con l’impegno di oltre 300 militari, compresi gli uomini del Ros, del Gis e dei paracadutisti del “Tuscania”, i reparti speciali d’élite dell’Arma dei carabinieri, in carcere sono finiti in undici (il dodicesimo è indagato a piede libero). Si tratta di Alberto Mura (40 anni di Ottana), Antonio Moni (46 anni, originario di Orune ma domiciliato a Castelnuovo Val di Cecina), Francesco Palmas (45, di Jerzu), Francesco Rocca (47, di Orotelli), Franco Piras (46, di Bari Sardo), Giovanni Columbu (40, di Ollolai), Marco Sulis (36, di Villagrande Strisaili), Nicola Fois (33, di Girasole), Renzo Cherchi (39, di Irgoli), Salvatore Campus (51, di Olzai) e Salvatore Giovanni Antonio Tilocca (45, di Ozieri, ma residente a Bottidda). Indagato a piede libero, infine, c’è Antonio Stochino (47 anni, di Arzana): per lui il giudice ha rigettato la richiesta di misura cautelare del pm di Livorno. Decisiva per l’identificazione della presunta banda, l’analisi minuziosa delle liste dei passeggeri dei traghetti che hanno effettuato i collegamenti tra Sardegna, Toscana, Lazio e Liguria.

I cellulari «usa e getta»

Determinante, per identificare i presunti componenti del commando, l’aver trovato i numeri di due dei telefonini «usa e getta». Pur non essendo collegati alla rete, grazie alle celle telefoniche e al tracciamento delle utenze, i carabinieri hanno acciuffato il filo, recuperando l’intera matassa degli spostamenti. «Se le utenze “pulite” nella disponibilità degli attuali indagati li localizzavano fittiziamente tutti lontani da San Vincenzo», scrive il Gip nella misura, «le utenze inserite nei “burner phone” (telefoni bruciati, ovvero utlizzati per un breve periodo e poi eliminati per ridurre al minimo la tracciabilità) gli gli indagati si sono ripartiti tra loro li localizzavano tutti la mattina del 28 marzo 2025 nella medesima zona». In due avrebbero avuto a disposizione un’utenza “citofono” (Piras e Palmas), altri quattro indagati (Mura, Rocca, Columbu e Tilocca) ne avrebbero usato un’altra.

La rapina

I carabinieri sono riusciti a ricostruire anche il momento dell’assalto: dal terreno dove sarebbero stati lasciati i mezzi usati per la rapina (è stato denunciato un lucchetto scassinato), all’attesa di circa tre ore, trascorse in auto da Campus, davanti alla sede del deposito della Battistelli per comunicare al resto della banda la partenza dei blindati. Poi il 51enne di Olzai sarebbe andato a fare shopping in un centro commerciale, così da avere l’alibi sul perché si trovasse vicino alla sede della compagnia di vigilanza. Gravi indizi, tutti però ancora da verificare.

