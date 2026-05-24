liviero: «torres, che soddisfazione» 

Sassari. Da giocatore fuori rosa a titolare nelle due gare decisive per la permanenza in Serie C, quelle dei playout contro il Bra. La carriera del talentuoso Matteo Liviero in fondo è sempre stata una corsa sulle montagne russe. Le impennate con la Juventus Primavera e l’esordio al fianco di Alex Del Piero (novembre 2010), l’infortunio quando giocava a Perugia (un contrasto che mise a rischio la funzionalità del rene) e il rientro con la Juve Stabia, la retrocessione con l’Imolese e la chiamata della Torres in Serie C dove nel primo campionato è stato titolare 22 volte e ha ottenuto la salvezza diretta.

In questa stagione però l’esterno veneto di 33 anni ha davvero vissuto un’esperienza clamorosa. In estate è stato accantonato perché non rientrava più nel progetto, nonostante il contratto valido sino al 2027. Col rientro del tecnico Alfonso Greco poi l’esterno è stato tesserato a gennaio e ha ripreso il suo posto in squadra: prima la panchina a Pontedera (seconda vittoria dei rossoblù in campionato) e poi l’ingresso nel finale rocambolesco di Campobasso, un 2-2 con rigore di Diakite al 102’.

Matteo Liviero, da fuori rosa a titolare nel finale, se lo aspettava?

«Nemmeno io a settembre potevo prevedere un epilogo del genere. Sono davvero felice per come si sono evolute le cose. Inizialmente quando mi sono state comunicate in estate le scelte della società ho continuato ad allenarmi per tenermi pronto a qualsiasi eventualità, ma a dicembre col ritorno del tecnico Greco si è riaperta la possibilità e ho deciso di cogliere l’opportunità di rientrare per togliermi una soddisfazione enorme».

Quanto ha inciso il ritorno di Greco per lei e la squadra?

«Il fatto di avere già una persona che conoscevo mi ha messo nelle condizioni di lavorare con fiducia e serenità, e così anche per gli altri che lo conoscevano».

Com’è stato il rientro in campo?

«Molto emozionante, perché non ci avrei scommesso un euro. Sono stato fortunato a farmi trovare pronto e questo mi ha agevolato».

Cosa ha insegnato questa stagione alla Torres?

«Che devi partire subito nel migliore dei modi perché se ti ritrovi sotto non è semplice uscirne, quando il morale è basso aumenta la pressione in campo».

Rispetto al campionato passato c’è stata anche una leggera modifica nel gioco, concorda?

«Il sistema di gioco è rimasto lo stesso, ma c’erano anche interpreti diversi e si tende a favorire le caratteristiche dei giocatori. Ad esempio, Sorrentino attacca la profondità. In generale, concordo: c’è stato un po’ meno palleggio e un gioco un po’ più verticale».

Quali sono le aspettative di Liviero e della Torres per la stagione prossima?

«È appena finita questa stagione e ci sarà tempo per pensare alla prossima, però prendere questa annata nella maniera giusta ci darà degli insegnamenti che potranno farci migliorare. Quello accaduto quest’anno fa apprezzare ancora di più quanto fatto nei due campionati precedenti, perché dimostra che non era così scontato ottenere il secondo e il terzo posto. Quanto a me, ho ancora un anno di contratto e l’intenzione è quella di restare».

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