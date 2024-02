«Lividi su Navalny, volevano rianimarlo» 

MOSCA. Sul corpo di Alexei Navalny ci sono «lividi». Potrebbero essere stati provocati da un’azione di contenimento a causa di convulsioni e uno, in particolare, è compatibile con un massaggio cardiaco. Lo ha raccontato un operatore del servizio ambulanze dell’ospedale di Salekhard, nella regione artica russa, confermando che la salma si trova in quell’obitorio, dove sabato era stato negato l’accesso alla madre di Navalny e al suo avvocato, frettolosamente informati che il decesso era legato a una «sindrome da morte improvvisa».

Il giornale tedesco

Intanto il giornale popolare tedesco Bild ipotizza che l’oppositore sia morto «forse poco prima di una sua possibile liberazione» nell’ambito di uno «scambio di detenuti» tra Usa, Russia e Germania. La sua morte, insomma, avrebbe mandato all’aria un piano a cui Vladimir Putin aveva accennato nella recente intervista al giornalista americano Tucker Carlson. Il presidente russo, scrive il giornale tedesco, voleva riavere un agente che aveva sparato a un oppositore a Berlino nel 2019, e «si parlava della possibilità che Putin, in cambio, rilasciasse Navalny». Da tempo, inoltre, si ipotizza uno scambio di prigionieri tra Mosca e Washington, che chiede il rilascio dell'ex marine Paul Whelan e del giornalista Evan Gershkovich, entrambi detenuti in Russia con accuse di spionaggio. La tesi di Bild, tutta da confermare, sarebbe in contrasto con la ricostruzione del team di Navalny, che sabato ha accusato apertamente le autorità di Mosca di «omicidio pianificato».

Tajani: lo hanno ucciso

Ieri la vedova, Yulia Navalnaya, ha pubblicato su Instagram una foto in cui suo marito la bacia sulla fronte e ha postato le parole «Ti amo». Per oggi è stata invitata a partecipare a Bruxelles al Consiglio Affari Esteri dell’Ue. «I ministri dell’Ue invieranno un forte messaggio di sostegno ai combattenti per la libertà in Russia e onoreranno la memoria di Alexei Navalny», ha scritto su X l’alto rappresentante Josep Borrell. «Le sue parole aiuteranno tutti noi europei a comprendere ancora meglio quale tipo di violento sistema dobbiamo fronteggiare e arginare in Ucraina», ha commentato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, secondo cui Navalny «ha sfidato il sistema russo ed è stato ucciso dopo anni di persecuzione ingiusta e incivile».

Il castigo americano

Intanto la Casa Bianca tiene una linea molto dura sulla vicenda. «Ci sarà un prezzo da pagare», è l’avviso a Putin del presidente Joe Biden, «Ho sentito diverse cose che non sono state confermate. Ma il nocciolo della questione è che Putin è responsabile. Indipendentemente dal fatto che lo abbia ordinato, è responsabile delle circostanze. È un riflesso di chi è, non è accettabile. All’esame anche le opzioni meno convenzionali come destinare alla ricostruzione dell’Ucraina i 300 miliardi di asset russi congelati in Usa e - per la maggior parte - in Europa, in una mossa da concordare con gli alleati per non danneggiare dollaro e euro come valuta di riserva mondiale.

