VaiOnline
Le altre sfide.
11 marzo 2026 alle 00:18

Liverpool ko col Galatasaray, Barça salvo a Newcastle 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nelle altre tre partite degli ottavi di finale (le ultime quattro di andata sono in programma oggi), l’Atletico Madrid vince 5-2 e mette un piede e mezzo nei quarti. L’avventura al Tottenham di Igor Tudor potrebbe essere già alla fine, si parla dell’arrivo di Tiago Motta (anche lui ex juventino). Gli Spurs hanno subito quattro gol in 22’, i primi due su gravi errori del portiere Kinsky fatto giocare dall’allenatore per scelta tecnica (ma non vedeva campo da maggio) e poi sostituito al 17’ e uscito in lacrime.

Sconfitta a sorpresa per il Liverpool a Istanbul, dove il Galatasaray giustiziere della Juventus nei playoff vince 1-0 e tiene acceso il sogno qualificazione ai quarti. Decisiva la rete di Lemina al 7’. Due i gol annullati: per gli inglesi quello del pari (tocco col braccio di Konaté), per i padroni di casa il raddoppio (fuorigioco di Yilmaz). Il ritorno è previsto tra una settimana. Il Barcellona capolista della Liga infine si salva in pieno recupero col sorprendente Newcastle grazie a un rigore segnato da Lamine Yamal, che pareggia la rete realizzata all’86’ da Barnes.

Oggi si giocano alle 18,45 Leverkusen-Arsenal e alle 21 Bodo/Glimt-Sporting, Psg-Chelsea e la supersfida Real Madrid-Manchester City.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto

Guerra e bollette, l’Isola paga il prezzo più salato

Stangata da oltre 800 euro per le famiglie sarde In nessun’altra regione si spende così tanto 
Luca Mascia
Il conflitto

Meloni oggi in Aula «Difendere Hormuz»

Asse con Starmer e Merz per tutelare le navi Mattarella: non torniamo alla tirannide cesarista 
Il sussidio

Ok al Reddito di studio E in Consiglio nasce il “diritto alla felicità”

Votata all’unanimità la legge sul Rest, il sostegno per chi vuole tornare a scuola 