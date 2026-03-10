Liverpool ko col Galatasaray, Barça salvo a Newcastle 

Nelle altre tre partite degli ottavi di finale (le ultime quattro di andata sono in programma oggi), l’Atletico Madrid vince 5-2 e mette un piede e mezzo nei quarti. L’avventura al Tottenham di Igor Tudor potrebbe essere già alla fine, si parla dell’arrivo di Tiago Motta (anche lui ex juventino). Gli Spurs hanno subito quattro gol in 22’, i primi due su gravi errori del portiere Kinsky fatto giocare dall’allenatore per scelta tecnica (ma non vedeva campo da maggio) e poi sostituito al 17’ e uscito in lacrime.

Sconfitta a sorpresa per il Liverpool a Istanbul, dove il Galatasaray giustiziere della Juventus nei playoff vince 1-0 e tiene acceso il sogno qualificazione ai quarti. Decisiva la rete di Lemina al 7’. Due i gol annullati: per gli inglesi quello del pari (tocco col braccio di Konaté), per i padroni di casa il raddoppio (fuorigioco di Yilmaz). Il ritorno è previsto tra una settimana. Il Barcellona capolista della Liga infine si salva in pieno recupero col sorprendente Newcastle grazie a un rigore segnato da Lamine Yamal, che pareggia la rete realizzata all’86’ da Barnes.

Oggi si giocano alle 18,45 Leverkusen-Arsenal e alle 21 Bodo/Glimt-Sporting, Psg-Chelsea e la supersfida Real Madrid-Manchester City.

RIPRODUZIONE RISERVATA