Liverpool e Chelsea esagerano ma forse è tardi 

Londra. Liverpool e Chelsea esagerano: la formazione di Klopp travolge 4-2 il Tottenham e torna alla vittoria dopo due turni. Gli Spurs, invece, si allontanano dalla Champions. I Blues battono 5-0 il West Ham e si portano a -2 dal Newcastle, sesto, avvicinandosi all’Europa. La Premier si deciderà alla fine: l’Arsenal è in testa ma il City è a un punto e deve recuperare una gara.

Il Liverpool si sveglia forse troppo tardi e supera il Tottenham quando la Premier sembra ormai sfumare. Ad Anfield, i Reds dilagano rischiando soltanto nel finale: al 16’, a portare in vantaggio i padroni di casa è proprio Salah, protagonista in negativo nelle ultime giornate per una discussione proprio con Klopp. Prima dell’intervallo, Robertson trova il raddoppio, mentre tra il 50’ e il 59’ arrivano le due reti che chiudono i giochi: a segnare sono prima Gakpo, poi Elliott. Gli Spurs provano a mettere in difficoltà il Liverpool, ma lo fanno solo nel finale: al 72’, infatti, Richarlison segna il 4-1, mentre cinque minuti dopo Son sigla la rete del definitivo 4-2. Per il Chelsea, contro il West Ham, a segno Cole Palmer, Gallagher, Madueke e due volte Jackson. Nel quarto d’ora finale in campo l’italiano Casadei. Infine, il Brighton di De Zerbi supera l’Aston Villa con una rete di Joao Pedro, che si fa parare il calcio di rigore ma mette poi in rete di testa sulla respinta.

