Liverpool e Bayern sul rettilineo finale 

Ultime curve nei principali campionati europei. Bayern e Psg si avviano verso lo scudetto in Germania e Francia mentre il Barça in Spagna col Girona cercherà di mantenere il +3 sul Real Madrid.

In Premier si ricomincia a giocare martedì per dare spazio ai quarti di Fa Cup. Delle favorite è rimasto in gioco il Manchester City, che se la vedrà col Bournemouth. Gli altri quarti sono Fulham-Crystal Palace, Brighton-Nottingham e Preston-Aston Villa. In campionato spicca il derby londinese Chelsea-Tottenham che si giocherà giovedì 3 aprile alle 21. Il Liverpool è in testa a +12 sull’Arsenal e +16 sul Nottingham. Sfida aperta per il quarto posto col Chelsea a 49 punti, uno sopra il ManCity e due su Newcastle e Brighton.

In Spagna il Barcellona ha approfittato del recupero con l’Osasuna (3-0) per allungare a +3 sul Real e a +7 sull’Atletico. Ora col Girona cerca la decima vittoria di fila. Più facile il compito dei Blancos, che ricevono il Leganes terzultimo. Vinicius e Rodrygo cercheranno di attenuare la delusione per il tonfo del Brasile in casa con l’Argentina nelle qualificazioni mondiali (1-4), anche se è scoppiata la polemica per la presunta “condotta indecente” dello stesso Vinicius e di Mbappé, Rudiger e Ceballos dopo il derby di Champions vinto con l’Atletico ai rigori (rischierebbero una squalifica). La squadra di Simeone rischia di essere risucchiata anche dal rodato Athletic di Nico Williams, che vuole la finale di Europa League da giocare in casa: è a -4 dall’Atletico e riceve l’Osasuna. C’è il derby di Siviglia, col Betis favorito e in lizza per il quinto posto.

In Germania il ko col Bochum e il pari con l’Union Berlino rallentano la marcia del Bayern verso lo scudetto, col Leverkusen campione uscente a -6 e favorito proprio contro il Bochum. I bavaresi ricevono il St Pauli, a +5 sulla zona retrocessione. La sorpresa Magonza gioca in casa della delusione Dortmund. Spera di approfittarne il Francoforte, terzo a pari punti, che se la vedrà con lo Stoccarda. Le inseguitrici Friburgo e Lipsia affronteranno Union Berlino e Moenchengladbach.

In Francia i 19 punti di vantaggio sul Marsiglia fotografano l’annoso strapotere economico e tecnico del Psg, che Luis Enrique sta pilotando con destrezza anche in Champions dopo una prima fase deludente. La capolista, unica imbattuta dei cinque maggiori tornei europei, cerca la 22esima vittoria giocando in casa del St. Etienne. La crisi del Marsiglia di De Zerbi (3 ko in 4 partite) riapre la corsa al secondo posto: in sei punti ci sono sei squadre. Lo stesso Marsiglia ha un impegno facile a Reims, scontro diretto tra le inseguitrici Monaco e Nizza. In Olanda infine domani si gioca il big match tra l’Ajax capolista e il Psv secondo a -6.

