Liverpool-Chelsea in Premier League 

Tornano i principali campionati d’Europa. In Inghilterra occhi puntati su Liverpool-Chelsea, clou del fine settimana che vede uno contro l’altro i debuttanti Slot e Maresca. L’Arsenal di Arteta sfida il Bournemouth, il ManCity di Guardiola gioca con il Wolves.

Ma tutta la curiosità è per il ritorno in campo di Kylian Mbappé, il fuoriclasse francese del Real Madrid rimasto a riposo dalla sua Nazionale nei match di Nations League per affaticamento e ora al centro del caso di presunta violenza sessuale a Stoccolma: appuntamento a Vigo domani alle 21 prima del Clasico in programma tra una settimana al Santiago Bernabeu. Il Barcellona attende al Camp Nou il Siviglia in crisi. L’Atletico Madrid ospita il Leganes, il Villarreal il Getafe. In Germania prosegue il testa a testa tra il Lipsia, che ha un compito facile a Magonza, e il Bayern di Musiala che attende lo Stoccarda. I campioni del Leverkusen devono vincere col quotato Francoforte per non perdere contatto con le due leader. Il Dortmund gioca in casa col St. Pauli. In Francia il Monaco capolista riceve il Lilla. Il Psg ospita lo Strasburgo. Brest e Marsiglia favoriti con Rennes e Montpellier.

RIPRODUZIONE RISERVATA