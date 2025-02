Liverpool battuto dai “Pellegrini”: fuori dalla FA Cup  

Il Liverpool schiacciasassi, la formazione che fino a ieri aveva perso solo tre partite in stagione (di cui una con il Psv nell’ultima giornata del girone di Champions League, con la qualificazione già in tasca da tempo), inciampa nella FA Cup, andando a sbattere contro il Plymouth Argyle, squadra ultima in classifica in Championship, la Serie B inglese. Un risultato clamoroso, soprattutto se si guardano le formazioni scese in campo: l’attacco stellare dei Reds ha fatto cilecca, mentre in molti si ricorderanno della giornata di gloria di Ryan Hardie, uno sconosciuto attaccante scozzese che ieri ha trasformato il rigore e ha regalato la vittoria e la qualificazione al Plymouth Argyle.

La magia della FA Cup inglese sta proprio in questi risultati imprevedibili che finiscono poi per regalare pagine di storia a illustri sconosciuti del calcio britannico. Fino ad ora Ryan Hardie aveva segnato appena tre gol in campionato ma sicuramente il rigore trasformato ieri lo ricorderà per anni e avrà di che raccontare ai nipoti della storica impresa compiuta. Soprattutto perché la prima in classifica in Premier, con sole due sconfitte subite in campionato, una in Champions, e numeri da record, si è fatta beffare dalla 24ª in classifica in Championship e nessuno avrebbe scommesso uno scellino, prima della gara, sul passaggio del turno della formazione di Plymouth, il cui soprannome peraltro è i “Pellegrini”, in onore dei padri pellegrini che partirono dalla città inglese per attraversare l’oceano Atlantico e trasferirsi in America. Certamente, il Liverpool di Arne Slot ha sottovalutato un po’ troppo gli avversari e cosi è finita che ora il turno successivo lo giocherà la formazione ultima in classifica in Championship. La squadra stellare di cui facevano parte Chiesa, Darwin Nunez, Luis Diaz e Diogo Jota, dopo aver chiuso il primo tempo a reti inviolate, si è dovuta inchinare al rigore di Ryan Hardie, 28 anni, bandiera del club. Il suo stipendio annuale si aggira intorno ai 300 mila euro, quanto guadagna mediamente un giocatore del Liverpool in un mese. Poi i difensori dei “Pellegrini” hanno fatto il resto, riuscendo a portare a casa la vittoria con le unghie e i denti, e scrivendo una pagina di storia. (g. d.)

RIPRODUZIONE RISERVATA