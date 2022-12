Liverani: trasformiamo i fischi in applausi 

La vittoria come una chimera per il Cagliari, che contro il Parma soffre, va sotto, la riprende su un regalo del portiere ospite e porta a casa il quinto pareggio consecutivo. Doveva essere la svolta, meglio riprovare. Fabio Liverani, a fine gara, arriva in sala stampa e, scherzosamente, anticipa la domanda: «Non quella sulla vittoria mancata, vi prego». Troppo scontato dire che anche stavolta l'attesa è stata tradita e che bisogna aspettare. Il problema, magari, è spiegarlo ai tifosi, che hanno sostenuto la squadra per 96' (recuperi compresi), accompagnandola però negli spogliatoi con l'ennesima bordata di fischi. Il tecnico prende e porta a casa: «Perché ho grande rispetto per la gente. L'ho detto anche ai ragazzi, quando, a fine partita, siamo andati sotto le curve a salutare. Dobbiamo avere un obiettivo, trasformare quei fischi in applausi. Ma possiamo farlo solo in un modo, lavorando sul campo».

Da combattimento

Tutti si aspettavano un Cagliari che avrebbe aggredito subito il Parma. E invece, pronti, via e i gialloblù si sono presi la palla e non l'hanno fatta vedere più: «Abbiamo subito il palleggio dei loro giocatori di qualità», spiega Liverani, «noi arrivavamo sempre in ritardo, non eravamo compatti. Eppure, anche così, siamo riusciti a creare 2-3 occasioni». L'intervallo è servito ad aggiustare le cose: «Siamo andati direttamente dagli attaccanti. Vero, il pari è arrivato su un infortunio del portiere, ma avevamo già creato alcune opportunità». Davanti al fioretto del Parma, il Cagliari ha tirato fuori la clava: «È stata una gara combattuta, ma è la Serie B, un campionato in cui si lotta. Prendiamoci il punto, tra tre giorni si torna in campo con la Ternana».

Mossa a sorpresa

Le sorprese di Liverani non sono più una sorpresa. Stavolta, ecco la coppia tanto attesa e che sembrava impossibile, Pavoletti e Lapadula: «A Frosinone, dopo il suo ingresso, Pavo aveva creato difficoltà agli avversari. E allora abbiamo riprovato la coppia con Lapadula. L'intenzione era poi sfruttare di più Luvumbo nel finale, per creare superiorità e tenendo le due punte in area. Ma la squadra ha cercato troppo poco Zito». Come a Frosinone, il Cagliari ha messo via il 4-3-3 per puntare sul trequartista e le due punte: «Abbiamo preparato la partita in più modi, ma il modulo, da qui a fine stagione, sarà sempre questo, a prescindere dagli interpreti». Anche se a Liverani non piace quel che si vede a centrocampo: «Il reparto che mi fa più penare. Viola e Makoumbou dovevano farsi vedere di più, ma è la squadra che deve palleggiare». E a proposito della mediana, il tecnico va ancora più nei dettagli: «Proprio lì abbiamo dei giocatori importanti, come Rog e Mancosu, che stanno soffrendo qualche problema fisico di troppo, come pure Deiola, che gioca stringendo i denti. Forse, in tre mesi, si sono allenati bene solo un mese. Difficile trovare una giusta quadratura con questi continui problemi, però dobbiamo fare meglio in fase di possesso e non possesso». Anche perché il Cagliari resta ancora in una terra di nessuno: «Siamo dove meritiamo, al di là di qualche episodio poco fortunato. Ma ci sono ancora quattro gare per il girone d'andata e tutto il ritorno. Ci sono ancora molti punti a disposizione, c'è tempo»