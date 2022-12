Liverani non usa mezzi termini: conta solo vincere 

Vigilia di Cagliari-Perugia. Per Fabio Liverani non c'è tempo per la nostalgia o per le emozioni nel ritrovare la squadra che gli regalò l'ingresso nel grande calcio. «Ho grandi ricordi e tanto rispetto, questa è la terza partita di fila in cui mi trovo a vivere da ex. Ma oggi i miei pensieri sono tutti per il Cagliari. Non c'è spazio per il resto».

Chodo fisso

Non potrebbe essere altrimenti. Sette gare senza lo straccio di una vittoria, una classifica che costringe a essere realisti e a definire la sfida di quest'oggi ore pasti uno scontro salvezza: «Dovremo avere la determinazione che richiede uno scontro da bassa classifica. Dobbiamo rendercene conto e da qui possiamo tirar fuori la rabbia in più, quella necessaria in una gara dove per noi è fondamentale vincere». Niente promesse o proclami: «Dobbiamo vincere con lucidità, determinazione e fermezza. Ci saranno altre partite, ma questa non ci dà alternative, dobbiamo vincere. Abbiamo tutto da perdere, contro una squadra che verrà qui, da ultima in classifica, a dare battaglia. E noi dovremo avere la stessa fame, la rabbia di chi vuole il risultato a tutti i costi. Rispettiamo l'avversario, ma dobbiamo prenderci la vittoria».

Surreale

Erano altre le prospettive al suo arrivo a Cagliari. Liverani, però, non fa passi indietro: «L'allenatore è il primo responsabile. Sono convinto che, tutti insieme, possiamo tirarci fuori da questa situazione, ma ammetto che non avrei immaginato, a questo punto, di poter avere tante difficoltà». Il tecnico, però, non vuol sentir parlare di Serie C: «Non stiamo lavorando per evitare la retrocessione. Questa è una partita fondamentale, però il Cagliari non deve lottare per evitare la Serie C, ma deve dimostrare di avere la stessa determinazione del Perugia. Dobbiamo compattarci dando una risposta forte alla gente, sotto forma di impegno e determinazione, giocando a calcio con lucidità». Attenzione a quei tifosi con cui, dopo Terni, c'è stato un duro confronto: «Un confronto aperto, abbiamo parlato e ascoltato. Da questi momenti si può uscire più forti. È stato giusto metterci la faccia, con la voglia di far tornare il sorriso alla gente di Cagliari».