Liverani non ha sassolini nella scarpa 

Conta ritrovare una vittoria che alla Salernitana manca dal 30 dicembre scorso (1-0 sul campo del Verona) per dare ancora speranze a una classifica disperata. Ma Fabio Liverani, sotto sotto, sogna uno scherzo al Cagliari in quello stadio da cui, in un soleggiato pomeriggio di dicembre, venne emozionalmente esonerato, una settimana prima dell'esonero, quello vero, arrivato anche dalla società. Oggi tornerà sul luogo del delitto, anche se nella conferenza della vigilia non ha lasciato trasparire alcun desiderio di vendetta: «Ho un bel ricordo delle persone con cui ho lavorato. Ho un ottimo rapporto con il presidente, con chi era con me al centro sportivo. Voglio vincere perché la Salernitana ne ha bisogno, non perché affronto il Cagliari».

Ultima spiaggia

Chiamato al capezzale di una squadra ultima in classifica, in tre partite Liverani ha raccolto due sconfitte, un pareggio esterno e la rottura totale con Dia, colpevole di aver rifiutato l'ingresso in campo nei minuti finali della gara di Udine. Il presidente Iervolino ha usato il pugno duro, escludendo il giocatore dalla rosa, anche se «ci siamo chiariti. Per me l'episodio è chiuso», ha spiegato Liverani, «tutti possono sbagliare. Vedremo nelle prossime settimane cosa potrà succedere». Ma intanto c'è la gara di questo pomeriggio che somiglia tanto a un'ultima spiaggia. Anche per il tecnico romano che, in caso di nuovo capitombolo, potrebbe veder già chiusa la sua avventura sulla panchina granata, col ritorno di Pippo Inzaghi o la promozione di Stefano Colantuono, ora responsabile del settore giovanile.

Passato e presente

Cagliari, ancora Cagliari. Si erano annusati, nell'estate del 2020, ma non se ne fece nulla, Giulini bocciò la proposta dell'allora ds Carli e puntò su Di Francesco. Poi, nell'estate del 2022, dopo la retrocessione, serviva un tecnico che sapesse dare la sua impronta tattica e caratteriale. Il ds Capozucca aveva puntato su Pippo Inzaghi e Daniele De Rossi (proprio lui), ma Giulini andò deciso su Liverani. L'inizio di un rapporto mai nato, tra tecnico e ds, fino al ko di Ascoli. Capozucca suggeriva l'esonero e a essere esonerato, invece, fu proprio lui, col presidente a dare fiducia a Liverani. Ma per poco. Una squadra in caduta libera, più vicina ai playout che ai playoff. L'11 dicembre, vittoria col brivido contro il Perugia e un intero stadio, come mai si era visto, a contestare il tecnico. Una settimana dopo, con la sconfitta di Palermo, l'esonero, dopo 18 giornate di campionato, con appena 22 punti, qualche mugugno di troppo nello spogliatoio e un gioco basato su uno sterile possesso palla. Al suo posto Claudio Ranieri, che ora troverà da avversario. «Ranieri è un guru del calcio internazionale e lo ringrazio, l'ho conosciuto ai tempi della Sampdoria e lo stimo molto», spiega Liverani, che a Cagliari ha chiesto, e ottenuto, due elementi fondamentali come Lapadula e Viola. Oggi li incrocerà, un abbraccio e via. Evitando gli spifferi di una Domus che, forse, non lo ha mai amato. Ma per il tecnico romano c'è solo la partita: «Fondamentale: se vincono loro ci allontanano in modo definitivo, se vinciamo noi accorciamo sulle dirette concorrenti. Nell'arco della mia carriera ho tante situazioni da ex, per me conta tornare a casa con tre punti».

RIPRODUZIONE RISERVATA