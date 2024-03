Liverani: «Dignità sino all’ultimo» 

L’ennesima sconfitta di una stagione disgraziata potrebbe essere stata il colpo di grazia per la Salernitana, ultima in classifica e distante (troppo?) dalla zona salvezza: per ora, 9 punti. Ma Fabio Liverani, tecnico chiamato al capezzale dei granata dopo le parentesi Paulo Sousa e Filippo Inzaghi, ancora non molla la presa. Dopo il ko contro la sua ex squadra, ammette che si tratta di una «stagione complicata» ma sprona la squadra: «Bisogna mostrare dignità e rispetto per tutti sino all’ultima giornata», dice nelle interviste post gara.

Il tecnico è rammaricato. «Peccato, perché l’avevamo ripresa. Se fossimo rimasti concentrati avremmo potuta riacciuffare la partita nel finale», ha detto riferendosi ai due gol segnati in 2’ nella ripresa, passando dal 3-0 al 3-2. «Ci sono stati degli errori, il quarto gol del Cagliari ci ha tagliato le gambe», sottolinea, «la squadra però ha fatto bene. Abbiamo letto male la partita negli episodi dei gol: palle dritte da gestire meglio. Ci sono stati errori anche in una partita già compromessa». Poi un messaggio ai tifosi: «Fanno tanti sacrifici, dobbiamo accettare in silenzio il loro disappunto». Sul ritorno a Cagliari, «sto bene quando torno nei posti dove sono stato. La lotta salvezza è molto serrata. Il Cagliari è una squadra solida, che bada al sodo».

