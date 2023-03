Liverani: «C’è stata anche tanta sfortuna» 

Dopo l’esonero dello scorso 20 dicembre Fabio Liverani non aveva mai parlato della sua esperienza a Cagliari. L’ex allenatore rossoblù il silenzio l’ha rotto dopo cento giorni, in un intervento su Twitch a Pianeta Lecce dove mostra comunque di non avere rancore per l’avvicendamento con Claudio Ranieri. «Sono dispiaciuto per l’esonero, ma sono rimasto in buoni rapporti col presidente e c’è grande serenità», il commento del tecnico. «Dopo una retrocessione non è mai facile: c’è chi non sa se parte o se resta, può venirsi a creare confusione. Tornare in panchina? Mi hanno chiesto qualcosina ma credo di fare con calma. Non vorrei un ambiente ostico: gradirei una linea che si avvicini a me, con serenità arriverà».

Rendimento negativo

Arrivato a Cagliari dopo la retrocessione, Liverani non è mai riuscito a imporsi in rossoblù. In 18 giornate ha collezionato 22 punti, frutto di 5 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte, lasciando la squadra con soli tre punti di vantaggio sulla zona playout dopo il ko 2-1 a Palermo il 18 dicembre. Un ruolino di marcia molto deludente che, nonostante con Ranieri le cose siano migliorate come gioco, risultati e gol, pesa ancora sulla classifica dei rossoblù. «C’è stata anche sfortuna, potevamo avere cinque-sei punti in più ma abbiamo sbagliato rigori e perso punti al 96’. Avrebbero dato qualcosa in più a una squadra che si stava ricostruendo», il suo rammarico.

