L’ittiturismo verso la riapertura 

C’è l’accordo tra il Comune e i pescatori: l’ittiturismo di Santa Giusta, a ridosso della 131, in via Garibaldi, un tempo meta di tanti turisti, presto avrà una nuova vita.

L'amministrazione comunale, proprietaria dell’immobile a pochi metri dallo stagno, ha deciso di acquisire l’attrezzatura che anni fa aveva acquistato la cooperativa che gestisce la laguna e che si trova all’interno del ristorante: cucina, mobili e ciò che serve per accogliere i clienti. Per un totale di 30mila euro. Così si legge nella delibera di Giunta approvata pochi giorni fa e con la quale vengono date le direttive per procedere all’acquisizione. È l’ultimo tassello di una storia durata anni, iniziata quando i pescatori avevano deciso di abbassare le serrande per le troppe spese.

I pescatori che gestivano la struttura, a dicembre del 2023, cessarono l’attività. Gli amministratori a quel punto avevano promesso di pubblicare un bando con l’obiettivo di ridare in gestione il ristorante a pochi metri dallo stagno. Doveva essere pubblicata una manifestazione di interesse, poi però è subentrato il problema dell’attrezzatura, di proprietà dei pescatori, appunto. Due erano le soluzioni: o i pescatori si portavano via tutto oppure il Comune procedeva con l’acquisto.

Il 28 agosto del 2024 è stato fatto il sopralluogo congiunto, il 21 marzo 2025 la cooperativa ha presentato agli uffici comunali una perizia estimativa dei beni presenti nei locali comunali firmata da un legale, per un totale di 50mila e 283 euro. Poi è arrivata la proposta del Comune: 30mila euro. E la vicenda si è chiusa. «Finalmente - dice Emanuele Cossu - presidente della cooperativa pesca - Spero che la struttura riprenda quota. Forse siamo stati sfortunati, del resto siamo pochi, e tra stagno e ristorante occuparsi di tutto era difficile. Siano pronti a fornire il nostro pesce a chi prenderà in gestione il ristorante. I soldi che entreranno nelle nostre casse verranno utilizzati per iniziare la ristrutturazione del capannone dove, una volta pronto, avverrà lo smistamento del pescato». Il vicesindaco Pierpaolo Erbì aggiunge: «Ora l’ufficio tecnico si occuperà della stesura del bando per dare in concessione la struttura. Le spese non saranno alte, proprio per agevolare i giovani senza lavoro ad intraprendere una nuova avventura». Non solo: «Ciò che verrà offerto dovrà arrivare da stagno e attività del paese».

RIPRODUZIONE RISERVATA