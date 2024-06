L’Its scommette sull’alta tecnologia 

Una eccellenza nazionale. Tre le sei sedi formative l’Its Sardegna conta quella di Macomer. Sono circa 300 gli studenti iscritti nei 12 corsi in fase di attuazione, con 35 mila ore erogate e 135 mila di tirocinio nelle 100 imprese. Nell’assemblea della Fondazione Its Academy energia Sardegna, che si è svolta nella sede principale di Macomer, è stato illustrato il futuro, tutto proiettato sulla tecnologia di avanguardia che per i partecipanti è un progetto avanti di 15 anni, rispetto ad altri. Con i fondi del Pnrr, si portano avanti laboratori innovativi, con l’intelligenza artificiale, trasformando l’Its in una scuola speciale di tecnologia e in un canale formativo di livello post secondario, parallelo ed alternativo ai percorsi accademici. L’assemblea ha eletto il nuovo direttivo. Il dirigente scolastico Sergio Masia è riconfermato presidente, vice Antonio Demontis e revisore dei conti Maria Giovanna Angius. Entrano nel direttivo il sindaco Riccardo Uda, Antonio Demontis per lo Ial Sardegna, Giovanni Bitti per Confindustria, Paolo Boi per Monolit Web, Antonello Monsù per l’Università di Sassari e Massimo De Pau per le scuole di riferimento. L’Its in 14 anni ha coinvolto circa 500 studenti: dopo il corso hanno trovato subito occupazione. (f. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA