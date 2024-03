Litoranea più sicura coi nuovi dossi 

Se sulla quattro corsie del Poetto si sfreccia anche a 140 chilometri orari, in via Leonardo da Vinci, nel tratto comunale dalla rotatoria di Margine Rosso fino a via Marco Polo, finalmente si va piano.

Lo confermano i dati dell’autovelox che dall’inizio dell’anno, per via dei tantissimi incidenti, molti mortali, viene sistemato anche sulla litoranea: nessuna multa per eccesso di velocità. E nessun incidente grave. Tutto merito degli attraversamenti pedonali rialzati che sono stati sistemati proprio due mesi fa sia nel tratto davanti alla ringhiera sulla spiaggia, dove pochi giorni prima un’auto si era schiantata contro la barriera distruggendola, sia a pochi passi da via Marco Polo.

Il comitato

«Gli attraversamenti rialzati stanno svolgendo degnamente il loro compito e in una zona così densamente popolata era d’obbligo che fossero istituiti» spiega il presidente del Comitato di Margine Rosso Emanuele Contu, «sul tratto di competenza della Città metropolitana però il discorso cambia leggermente nel senso che, se anche non hanno intenzione di installare i dossi ci sono una miriade di altre soluzioni». Tra queste «le isole pedonali che permettono di passare in modo più sicuro o i semafori a chiamata come hanno fatto nel lungomare».

La messa in sicurezza di via Da Vinci aveva subito un’accelerata con la petizione online promossa dal presidente dell’associazione turistica quartese Roberto Matta: «Il tratto comunale può dirsi ora più sicuro, anche se in realtà noi avevamo chiesto i semafori a chiamata invece degli attraversamenti pedonali rialzati», dice. «Manca ancora un attraversamento di fronte al distributore-edicola all'incrocio di via Melibodes che resta da mettere in sicurezza. Il tratto invece di competenza della Città metropolitana patisce il cambio imminente di amministrazione nel capoluogo. Torneremo alla carica con le nostre proposte progettuali dopo le elezioni di giugno».

Il tratto pericoloso

I problemi infatti restano nel lunghissimo tratto di competenza della Città Metropolitana fino a Geremeas, dove si continua a sfrecciare a tutta velocità e dove più volte era stato chiesto di sistemare i dossi. Ma dalla Città Metropolitana spiegano che «non si possono adottare in una strada extraurbana gli stessi interventi che vengono realizzati in una strada urbana, come gli attraversamenti pedonali rialzati. Non si possono installare a meno che quella strada non diventi una strada urbana».

Troppe croci

Ma urbana o no in via Leonardo da Vinci si continua a morire. Qualche mese fa, proprio per sollecitare la messa in sicurezza della strada, il Comitato di Margine Rosso aveva organizzato una pedalata di sensibilizzazione assieme ai familiari delle vittime. Perché la strada del mare, come è ribattezzata la litoranea, troppe volte si è trasformata nella strada della morte.

