Litoranea, arriva il carro attrezzi 

Anche quest’anno a Mari Pintau, lungo il litorale quartese, sarà tolleranza zero nei confronti di chi parcheggia in curva e a bordo della carreggiata, senza curarsi dei rischi. Con un’aggiunta: a punire i più indisciplinati arriverà anche il carro attrezzi. L’obiettivo del Comune è garantire la sicurezza della litoranea, troppo spesso teatro di incidenti anche mortali, l’ultimo qualche settimana fa all’altezza di Niu Crobu, dove ha perso la vita un diciassettenne.

Quindici multe al giorno

Le pattuglie hanno cominciato a sorvegliare la zona già dal primo weekend di luglio e hanno proseguito anche nei giorni successivi con una media di 15 sanzioni alla volta. Multe anche nelle vie Levante, Ponente e Scirocco a Margine Rosso.

E chi pensa di farla franca dovrà stare bene attento perché in ausilio alla Polizia locale arriverà anche il carro attrezzi che era già stato utilizzato anche lo scorso anno quando la media si era attestata sempre sulle 15 sanzioni e 10 rimozioni al giorno.

Il sevizio di carro gru istituito dall’amministrazione a seguito anche del ritorno della tassa sui passi carrabili, si era rivelato molto importante, in quanto come ha spiegato più volte il vice comandante della Polizia locale Antonello Angioni, «si ha la possibilità di intervenire più efficacemente per garantire la percorribilità della strada».

Mancano aree di sosta

Resta il fatto però che il più grosso problema di Mari Pintau è proprio la mancanza di aree di sosta e le poche che sono presenti nello sterrato, non sono certo sufficienti per le migliaia di persone che affollano la spiaggia. E sembra impossibile anche realizzarle. Ci vorrebbero tante autorizzazioni, che probabilmente neanche arriverebbero in una zona con vincoli ambientali e paesaggistici, e servirebbero modifiche urbanistiche.

Così come era tramontata subito anche l’idea di Abaco, la ditta che gestisce i parcheggi a pagamento in città, che si era detta disponibile a realizzare le strisce blu per regolamentare la sosta nella zona.

Testimonianze

«Vado spesso a Mari Pintau», sostiene Roberto Azuni 38 anni, macellaio, «ma arrivo prestissimo proprio perché non ci sono mai parcheggi. Detto questo però vorrei sottolineare che è giusto che ci siano i controlli dei vigili perché ci sono automobilisti che parcheggiano in maniera indecente e creano pericoli alla sicurezza della strada. Anzi speriamo che le pattuglie si facciano vedere tutti i giorni e non solo nel fine settimana». Dello stesso avviso Maria Fulvia Piras 65, «la sicurezza prima di tutto, ma considerato che nella spiaggia si riversa un gran numero di persone, credo che bisognerebbe davvero trovare una soluzione per realizzare più parcheggi».

Il problema della mancanza di aree di sosta non è comunque solo di Mari Pintau. Disagi ci sono anche al Poetto dove dal primo giugno sono entrati in vigore anche i parcheggi a pagamento e dove più volte è stato chiesto di aumentare le aree in cui poter sostare. Tanto che in assenza di queste ci si arrangia, lasciando l’auto in mezzo agli spartitraffico, in curva e persino dentro le rotatorie.

