Litorale: una spiaggia da record 

Non solo Capitana. In questa strana primavera anche Margine Rosso ritrova la sua spiaggia come non si vedeva da tempo. Sotto l’ex Trocadero e la ringhiera lungo via Leonardo da Vinci, ecco una lunga distesa di sabbia davanti al mare cristallino.

Le cose qui sono diverse da Capitana: ogni anno infatti i bagnanti hanno sempre la fortuna di stendersi al sole su una discreta porzione di spiaggia, ma quella che regala questi giorni la natura, è quasi da record. Tanto che, nonostante il maestrale, sono stati tantissimi i curiosi arrivati ad ammirare il nuovo look della spiaggia.Cosa riserveranno i mesi prossimi non è dato sapersi. Basta infatti il cambio del vento e una mareggiata per rimpicciolire di nuovo la spiaggia e riportare le cose come ogni anno. Lo stesso vale per la spiaggia di Capitana dove l’arenile oggi è largo 20 metri, come non si vedeva da tempo. Fenomeno favorito da un inverno molto mite e poche mareggiate.

RIPRODUZIONE RISERVATA