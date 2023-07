Litorale, un piano per combattere l’erosione 

Quasi due milioni di finanziamento arrivati nelle casse del Comune grazie al Pnrr, una serie di progetti che cercheranno di fronteggiare l’erosione che minaccia Pula: dopo l’estate prenderà il via il vasto programma di interventi che riguarderanno diverse zone del territorio. Per preservare la parete rocciosa sulla quale si erge la torre di Cala d’Ostia, a Santa Margherita, dopo l’estate prenderanno il via i lavori per un totale di 300mila euro: contestualmente partiranno opere di contenimento anche nella zona di Su Casteddu, per circa 300mila euro, e nell’area archeologica di Nora – dove sorge il tempio di Esculapio – per 200mila euro. Interventi previsti anche sul promontorio che ospita la torre del Coltellazzo per riparare la rete che era stata posizionata per impedire il distacco dei massi: un monumento che l’amministrazione comunale, dopo anni di chiusura al pubblico punta rendere nuovamente visitabile, anche parzialmente.

Elisabetta Loi, vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, spiega come – con il progetto antierosione – partiranno anche i lavori per mettere in sicurezza i principali corsi d’acqua di Pula: «Si tratta di lavori fondamentali per la messa in sicurezza del territorio, che andranno a completare progetti già avviati in passato. Su Rio Mannu interverremo dal punto in cui si trova il ponte per risalire verso monte; per quanto riguarda Su Tintioni i lavori si concentreranno sul tratto che va dalla Strada statale 195 per arrivare sino al mare: per queste opere sono stati messi a disposizione rispettivamente 600mila e 500mila euro. Fronteggiare l’erosione del suolo ed evitare che i fiumi rappresentino una minaccia in caso di piena sono due delle nostre priorità». Il sindaco, Walter Cabasino, ricorda come sia l’intero territorio costiero di Pula ad essere minacciato dall’erosione: «Dal primo tratto del nostro territorio al confine con Sarroch, sino a Pinus Village, non c’è zona che non viva questo problema: un fenomeno che non solo mina la sicurezza, ma che rappresenta anche una piaga dal punto di vista economico. C’è grossa apprensione per la situazione dell’area archeologica di Nora che, rispetto a 2700 anni fa, ha visto il mare avanzare per trenta metri. Dalle terme di levante al foro romano, passando per il quartiere punico e le terme a mare, e arrivare alla basilica romana: sono tante le aree del sito che rischiano di scomparire, a breve presenteremo un progetto alla Regione per portare avanti interventi incisivi e coraggiosi».

Per Ilaria Collu, capogruppo di Siamo Pula, l’erosione è un fenomeno con cui tutte le amministrazioni comunali hanno avuto e avranno ancora a che fare: «Fronteggiarla è fondamentale, per quello – in accordo con i vari enti – è necessario portare avanti tutti i progetti che possano permetterci di contrastare questo fenomeno naturale».

