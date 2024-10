Litorale, sì a parcheggi e nuovi chioschi 

Confermata la caletta per i nudisti vicino a Is Canaleddus, oltre all’iniziativa naturista di un privato che si concentrerà sempre nella costa quartese. E poi ci saranno le aree di sosta lontane dalle spiagge, con i chioschi del Poetto che resteranno aperti tutto l’anno.

Il Piano di utilizzo dei litorali di Quartu - dopo l’analisi delle osservazioni presentate da enti pubblici e privati - è a un passo dall’adozione definitiva. «Faremo un primo passaggio in Consiglio, in attesa dei pareri di Regione e Città metropolitana, poi si tornerà per un nuovo via libera e la città avrà finalmente un Pul dopo trent’anni», annuncia l’assessore all’Urbanistica Aldo Vanini. «Un piano che crea il giusto equilibrio fra sport, balneazione, ristorazione e tutela dell’ambiente», aggiunge il presidente della commissione Stefano Busonera.

Parcheggi di scambio

Fra le novità introdotte con il Pul ci sono i sei mega parcheggi di scambio, distribuiti da Margine Rosso sino a Mari Pintau e Kal’e Moru - con quasi 1.400 nuovi posti auto lontani dalle spiagge quartesi, ma collegati attraverso bus navetta con le località balneari della città (dettaglio che sarà definito nel Piano urbano della mobilità sostenibile a cui si sta lavorando). Previste nuove concessioni per i chioschi, sia al Poetto che dal Margine Rosso in poi, e ci saranno i servizi igienici - con spogliatoi - lungo tutta la costa quartese. Spazio anche alla spiaggia libera, e allo sport: oltre a beach volley e tennis, sono previsti corridoi di lancio per le concessioni che offrono il noleggio di piccoli natanti da spiaggia - che non dovranno comunque superare un certo numero - scuole di vela, windsurf e kite surf.

Cento osservazioni

Poco più di cento osservazioni presentate, ma di fatto il Pul - messo nero su bianco dalla società incaricata dal Comune - non viene stravolto. «Alcune sono state accolte, altre no», spiega l’assessore. Sì all’aumento degli spazi al coperto nei chioschi, no all’ampliamento delle concessioni richiesto da qualche operatore balneare. Fra le tante proposte c’è anche quella di un privato per un’area naturista - oltre al tratto di costa vicino a Is Canaleddus già utilizzato dai nudisti e inserito nel Pul con tanto di chiosco - oltre Marina delle Nereidi: «Una piccola area privata», precisa Vanini, «è stata presentata come osservazione ed è stata accolta parzialmente limitando la dimensione della richiesta».

L’approdo in Aula

In settimana, o al più tardi il 29 ottobre, Il Pul con le osservazioni approderanno in Consiglio. Poi il piano dovrà tornare in Aula per l’adozione definitiva. «Se non ci dovessero essere intoppi, come speriamo, a novembre ci sarà l’adozione definitiva”, assicura il presidente dell’Urbanistica Busonera che per settimane ha convocato le commissioni in plenaria per l’analisi delle osservazioni. «Un lavoro condiviso con tutte le commissioni che ha coinvolto i colleghi di minoranza e maggioranza», sottolinea soddisfatto. «Questo Pul», conclude, «risponde alle esigenze della città e degli operatori, e sarà importante per lo sviluppo di tutta Quartu, non solo del litorale».

RIPRODUZIONE RISERVATA