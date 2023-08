Litorale senz’acqua «Situazione assurda» 

Il problema acqua potabile nelle case del litorale quartese torna al centro del dibattito politico in Consiglio. Il tema è approdato di nuovo ieri nell’Aula di via Porcu con l’ordine del giorno proposto dalla consigliera comunale Luisella Deligios, esponente del Movimento per Flumini.

«Ancora oggi, nella terza città della Sardegna, un numero considerevole di famiglie risulta priva dell’acqua potabile», ha detto Deligios che durante il dibattito ha ripercorso l’iter tortuoso sul progetto della rete idrica nel litorale. «Nonostante i disagi e le frequenti richieste manifestate dagli stessi cittadini, e le ripetute interlocuzioni e solleciti dell’amministrazione, non arrivano soluzioni a questo indecoroso problema che la città si trascina da troppo tempo», ha aggiunto l’esponente della maggioranza. Una battaglia condivisa da tutta l’Aula. «È impensabile che nel 2023 ci sia ancora una situazione di questo tipo», il commento di Tonio Pani, Polo civico.

Le interlocuzioni fra Comune e Abbanoa sono ormai settimanali: «L’attuale presidente dell’Ente ha dimostrato sensibilità al problema», ha risposto l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti per poi informare sulle ultime novità. «Ci sono 2 milioni e mezzo disponibili che ci consentono di mettere in esercizio la rete idrica già realizzata, mancano le risorse per il serbatoio a monte. Abbiamo chiesto di avere un progetto stralcio che definisca i tratti ancora da realizzare entro settembre». Nel frattempo - la proposta di Christian Stevelli - «valutiamo la soluzione fontanelle pubbliche per dare risposte immediate al disagio».

