Litorale, rete fognaria al rush finale 

Comune, Egas e Abbanoa accelerano sul completamento della rete fognaria - già realizzata - che dal litorale arriva sino al depuratore di Is Arenas. Un’opera attesa da anni, fra disagi e problemi vissuti quotidianamente da chi abita nella zona costiera di Quartu, bloccata nonostante l’opera sia stata di fatto costruita da molto tempo. In vista ci sono anche i cantieri per le condotte fognarie da Marina Residence a Terra Mala.

Nuovo finanziamento

L’ultimo atto è una recente delibera approvata dalla Giunta comunale quartese, che mette il sigillo al nuovo finanziamento di 150mila euro stanziato dall’amministrazione di via Porcu per far fronte all’aumento dei prezzi. Il progetto c’è già, da 370mila euro in totale, e ora anche una nuova convenzione a tre, firmata dai vertici dei tre enti coinvolti. «D’intesa con Egas e Abbanoa, abbiamo trovato le risorse mancanti per realizzare gli ultimi interventi previsti», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti. Fondi recuperati dal Comune con gli incassi della rottamazione, la pace fiscale concessa per consentire ai quartesi in debito di versare quei tributi mai pagati al netto di interessi e more.

Al centro dell’accordo ci sono i collaudi delle opere di collegamento finale verso Is Arenas tramite un’ulteriore condotta, già realizzata, che passa lungo il primo tratto di via Fiume e poi dietro via San Benedetto e via S’Arrulloni (lungo lo stagno delle saline) per arrivare a un impianto di sollevamento che rilancia i reflui al depuratore consortile di Is Arenas. «Si tratta di lavori non complicati», spiega l’assessore, «con la firma della nuova convenzione dopo l’adeguamento del finanziamento, abbiamo superato l’ultimo ostacolo che consente di procedere con la gara d’appalto». Fra ultimi interventi necessari per rendere funzionale il collegamento, e collaudi, i tempi dovrebbero essere brevi. «Nel giro di qualche mese contiamo di avere il collegamento completato e collaudato», dice Conti.

Il tratto di Abbanoa

Lavori che si sommano a quelli programmati da Abbanoa e in partenza fra qualche settimana: un’opera - finanziata con 8 milioni e 300mila euro - che consentirà di realizzare le condotte fognarie, seguendo il tracciato della litoranea, da Marina Residence fino a Terra Mala. Attualmente in questo tratto di costa sono presenti i depuratori delle singole lottizzazioni ormai inadeguati: «Questi impianti saranno trasformati in stazioni di sollevamento che rilanceranno i reflui nella nuova condotta lungo la litoranea per Villasimius», spiegano da Abbanoa. Il riferimento è ai depuratori di Su Stangioni, Stella di Mare 2, Marina Residence, Stella di Mare 1, Costa degli Angeli, Is Meris, Riviera Capitana, Baia Azzurra, Salmagi e Marina delle Nereidi. «Un intervento», ribadiscono dalla società idrica, «che consentirà di risanare un tratto importante della fascia costiera di Quartu dotandola di un’infrastruttura fondamentale».

