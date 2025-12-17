Litorale, Pul bloccato in Provincia 

I soldi per il Piano di utilizzo del litorale di Arbus ci sono, arrivano dallo Stato per le servitù militari di Capo Frasca, ma per l’avvio delle attività non bastano, manca il parere ambientale della Provincia del Medio Campidano. E così, dopo 14 anni di attesa, la prospettiva di ripresa e rinascita della Costa Verde ancora una volta penalizza lo sviluppo turistico del territorio. Ed è subito polemica. Il consigliere di minoranza, Agostino Pilia, incalza: «È doveroso assegnare parte dei fondi del Poligono militare alla Costa Verde e non a decine di capitoli. Sono i residenti e i turisti a subire i rumori assordanti degli aerei durante le esercitazioni».

Bocciato

La questione del Pul che sta precludendo alla cittadina del Linas di programmare nuove opportunità di lavoro sui 47 chilometri del litorale, ha aperto una nuova ferita nei giorni scorsi. La Giunta ha deliberato la destinazione di 35mila euro, fondi militari 2024, per il completamento del Pul, dopo la bocciatura della Regione. «La scelta – ricorda l’assessore ai Lavori pubblici, Alessandro Pani – nasce dalla necessità di saldare il conto ai professionisti, impegnati a rivedere lo strumento urbanistico, nel rispetto delle modifiche e integrazioni chieste dall’assessorato all’ambiente». Il Pul era stato rinviato al mittente, privo della Valutazione d’incidenza ambientale, perché «non rispetta la presenza di flora e fauna d’interesse comunitario» e anche per via «dell’elevata sensibilità paesaggistica e dei vincoli della zona, elementi che non possono prescindere dalla verifica di effetti negativi dovuti all’aumento di chioschi e passerelle».

La Provincia

Amarezza e delusione del sindaco, Paolo Salis: «Il Pul era stato bloccato in Provincia già con la prima stesura, allora integrato al Puc. L’abbiamo ripresentato separato nel 2023 e poi ancora agli inizi di quest’anno. La risposta negativa è stata identica: non c’è personale che se ne occupi. A questo punto, lo dico a malincuore, ho dato l’ultimatum, entro dicembre l’invio della Valutazione ambientale strategica, diversamente sarò obbligato a chiedere alla Regione il commissariamento della procedura. Non possiamo tenere ingessato il litorale, ora che il progetto è pronto». E il consigliere di minoranza, Gianni Lussu, commenta: «L’amministrazione dica la verità agli operatori, anche per la stagione estiva 2026 le spiagge di Arbus rimarranno nel limbo e senza pianificazione. Speriamo che ora, con un rappresentante in Provincia di Arbus, la situazione migliori». E il collega Pilia, aggiunge: «Assurdo che il sindaco invochi il commissariamento dell’ente, dove il suo vice è consigliere. Come dire, commissario me stesso». L’interessato, Simone Murtas, replica: «Non c’è personale. Il dirigente assicura di accelerare l’iter». Sul piede di guerra gli operatori turistici: «Il motivo che sta frenando e soffocando il nostro lavoro ha molto a che fare con la politica locale».

